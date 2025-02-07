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رياضة

لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي (صور)

لاعبو الزمالك يرتدون
لاعبو الزمالك يرتدون تيشرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي

حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ارتداء تيشيرت يحمل رقم الـ20 لإحياء ذكرى شهداء القلعة البيضاء، وذلك خلال عمليات الإحماء استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر أن تنطلق بينهما بعد قليل في الدوري المصري الممتاز.

لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي
لاعبو الزمالك يرتدون تيشيرت الـ20 إحياء لذكرى شهداء النادي قبل مباراة الإسماعيلي

 تشكيل الزمالك أمام الإسماعيلي 

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى السابعة مساء اليوم الجمعة باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.


القناة الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري


تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي فى الدوري المصري.

ترتيب الزمالك والاسماعيلي في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 20 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الـ14 برصيد 12 نقطة. 

ويدخل الفريقان اللقاء بحثا عن تحقيق الفوز، حيث يسعى الزمالك لاستعادة توازنه بعد خسارته الأخيرة أمام بيراميدز بثلاثية نظيفة، بينما يأمل الإسماعيلي في الابتعاد عن مراكز الهبوط والتقدم في جدول ترتيب الدوري. 

مواعيد مباريات الزمالك في شهر فبراير 

 ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، لمباريات نارية في شهر فبراير الجاري في الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك 5 مباريات في شهر فبراير الجاري جميعها في الدوري الممتاز ويأتي أبرزها مباراة القمة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي.

1- الزمالك ضد الإسماعيلي: اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر،  ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري المصري الممتاز.

2- فاركو ضد الزمالك: يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

3- الزمالك ضد بتروجيت: يوم الأحد الموافق 16 فبراير، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

4- الأهلي ضد الزمالك: يوم السبت الموافق 22 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة الخامسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

5- الزمالك ضد زد: يوم الخميس الموافق 27 فبراير، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

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