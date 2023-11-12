طبيب يحذر من تناول الوجبات السريعة: تسبب فشل الكبد وارتفاع الضغط والسكر

قال الدكتور حسني محمد الفيومي استشاري الباطنة والكبد والسكري ان مقاومة الأنسولين بالجسم تأتي مع السمنة الزائدة وفي بعض الاحيان تظهر تغيرات جلدية عند بعض الشباب أو في سن المراهقة وتكون طريقة تشخيصه عن طريق خضوع المريض للتحليل والذي على اساسه يتم تحديد وجود المرض من عدمه.

واضاف ان علاج مقاومة الأنسولين يكون بسيط للغاية حيث يكون من خلال اتباع نظام غذائي صحي وانقاص الوزن إذا كان المريض يحتاج لذلك، والذي يجب على كل شخص سواء كان مصاب بالسكري او لا الإنتباه إلى النظام الغذائي الذي يتناوله.

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مرض السكري، فيتو

مخاطر الوجبات السريعة

ويجب كذلك الابتعاد عن الاطعمة السريعة التي تحتوي على الدهون المشبعة والسكريات حيث انها تصيب الكبد بالتدهن (الكبد الدهني) والذي قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب كبدي مزمن والذي ينتج عنه تليف الكبد وفشل في وظائف الكبد وفي بعض الحالات يصاب المريض بسرطان الكبد

وأكد أن هذه الأطعمة تؤدي إلى ارتفاع الضغط وارتفاع السكر ويلاحظ الأطباء حاليًا ارتفاع نسب الاصابة بمرض السكري بين الشباب والأطفال وخاصتّا النوع الاول الذي يعتمد في علاجه على الانسولين، مشبهًا الطعام السريع بالخطر القائم على حياة الأجيال القادمة.

تشخيص السكري

وأشار استشاري الباطنة والكبد في تصريحات خاصة "لفيتو" انه يتم التعرف على مرض السكري من خلال التحليل ولكن توجد عوامل اخري تظهر على جسم المريض قد تكون بمؤشرات لذلك، مثل التغيرات التي تحدث عند الرقبة من ظهور نتوءات وتغيير لون الجلد وخاصة عند البنات والشباب في سن المراهقة.

وأضاف أن هناك عدة أنواع من اختبارات الدم التي يمكن استخدامها لفحص مرض السكري، عند ملاحظة تلك الأعراض السالف ذكرها، وتشمل هذه الاختبارات ما يلي:

اختبار السكر في الدم الصيامي:

يُطلب من الشخص ألا يأكل أو يشرب أي شيء لمدة 8 ساعات قبل إجراء هذا الاختبار.

اختبار تحمل الجلوكوز الفموي:

يُطلب من الشخص شرب كمية معينة من الجلوكوز في الماء، ثم قياس مستويات السكر في الدم بعد ساعة واثنتين وأربع ساعات.

اختبار الهيموجلوبين السكري A1C:

يُستخدم هذا الاختبار لقياس متوسط ​​مستويات السكر في الدم على مدار 3 أشهر.

واوضح الدكتور حسني أن يقوم الجسم بانتاج الانسولين لحرق السكريات الزائدة التي يتناولها الانسان ويتم تعويضها من خلال تناول الانسولين او مثبطات السكر التي تلعب دور اساسي في ضبط نسبة السكر بالدم وتقلل كذلك من مضاعفات السكر.

مرض السكري، فيتو

علاج السكري

وقال انه توجد انواع كثير من مرض السكر مثل النوع الاول والثاني وأنسولين الحمل وياتي النوع الاول للأطفال والذي يعتمد في علاجه على الأنسولين فقط منها الحقن ومنها الاقراص مشيرًا الى وجود اقراص جديدة تنزل السكر في البول والتي تحافظ على الكلي والكبد والقلب، مشيرًا إلى وجود العديد من الدراسات التي تشير إلى ان هذه الادوية المستحدثة تحمي من الذبحات الصدرية وأمراض الكبد والقلب