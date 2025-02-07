أخبار الاقتصاد اليوم، جرام الذهب عيار 24 يسجل 4580 جنيها اليوم الجمعة، سعر الدولار في البنك المركزى والبنوك المصرية، البتلو يرتفع 18 جنيهًا في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين باستمرار على مدار اليوم.

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة 7 فبراير 2025

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضا في سعر الكرتونة بالأسواق، وشملت سعر البيض الأحمر والأبيض والبلدي بانخفاضات تراواحت ما بين 50 قرشًا و5 جنيهات في الكرتونة.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض أسعار البيض اليوم، ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 163.5 جنيه، بانخفاض 5 جنيهات عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 135 جنيهًا و180 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

بالصور.... بمشاركة 350 شركة مصرية.. انطلاق فعاليات معرض "كايرومازر & لابيچاما"

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الـ75 من معرض "كايرومازر & لابيچاما"، أكبر تجمع لمصانع ملابس البيت واللانجيري والحجاب في الشرق الأوسط، والذي تستمر خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2025 بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، بمشاركة 350 مصنعًا مصريًا، وذلك بتنظيم شركتي بيراميدز جروب للمعارض، واكسبو بوك لتنظيم المعارض.

أكثر من 1000 مشتري اجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة

ويستقبل المعرض، والذي ينطلق برعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أكثر من 1000 مشتري اجنبي ضمن بعثة مشترين من 17 دولة منها تركيا وإسبانيا ووإيطاليا الكويت وقطر والإمارات والمغرب، الأردن، ليبيا، فلسطين، العراق، السعودية، الجزائر، لبنان، تونس، واليمن، مما يعكس المكانة الرائدة لمصر في قطاع صناعة الملابس الجاهزة على مستوى المنطقة.

د. محمد الشريف: بعثة مشترين تضم 1000 مشتريًا من 17 دولة لإبرام تعاقدات تصديرية

وقال الدكتور محمد الشريف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، ان معرض"كايرومازر & لابيچاما" يمثل حدثًا هامًا لصناعة الملابس المصرية، خاصة انه يتيح للمصانع المحلية فرصة عرض منتجاتها المتميزة والتواصل مع مشترين من مختلف أنحاء العالم.

البتلو ترتفع 18 جنيهًا، أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحمة اليوم، سجلت أسعار اللحمة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

اسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحمة اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة

ارتفاع سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 436 جنيهًا، بارتفاع 14 جنيها عن سعرها السابق، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 390 جنيهًا، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة

سعر الدولار في البنك المركزى والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار اليوم، شهد سعر صرف الدولار، استقرارا أمام الجنيه المصري في ختام تعاملات الأسبوع في البنوك المصرية.

وترصد “ فيتو” سعر الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث، في البنك المركزي والبنوك المصرية.

اقرأ التالي: أسعار الدولار بالبنوك المصرية والبنك المركزي (آخر تحديث)

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري حوالي 50.23 جنيه للشراء و50.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

تعرف على مواصفات سيارات فولفو XC90 متوسطة الحجم SUV

سيارات فولفو… يستعد السوق المصري لاستقبال سيارات فولفو XC90 نسخه الفيس ليفت فئة متوسطة الحجم SUV خلال شهر فبراير الجاري لكي تخاطب فئة رجال الأعمال.

مواصفات سيارات فولفو XC90



وتأتي سيارات فولفو النسخة الفيس ليفت بتصميم جديد للشبكة محاطًا بمصابيح أمامية محدثة بشكل بسيط مع اضاءة نهارية LED مطورة.

وتم تعديل الاكصدام الأمامي أيضًا بفتحات تهوية رأسية، بينما يمتد مدخل الهواء السفلي إلى أبعد من ذي قبل. وفي الخلف، احتفظت فولفو بشكل المصباح الخلفي المألوف ولكنها قامت بتحديث نمط الضوء.





تغييرات في أنظمة XC90 فيس ليفت



وتحدث التغييرات الأكثر أهمية في الداخل حيث اختفى نظام المعلومات والترفيه السابق مقاس 9.0 بوصات. وكموديل عام 2025، تحتل شاشة اللمس الأكبر مقاس 11.2 بوصة مركز الصدارة. ولم تعد متوضعة في وسط لوحة القيادة؛ وتبدو وكأنها جهاز لوحي يبرز من لوحة القيادة. كما تبدو الشاشة أكثر وضوحًا بعد زيادة كثافة البكسل بنسبة 21٪.

ارتفاع اسعار الذهب مساء اليوم الجمعة

شهدت أسعار الذهب الآن ارتفاعا بنحو 20 جنيها في السوق المحلية، بجميع الأعيرة، في تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7 فبراير 2025 في السوق المحلية.

وترصد “فيتو” التحديث اللحظي لـ أسعارالذهب اليوم في الصاغة أولًا بأول.

اقرأ التالي: أسعار الذهب اليوم، هل هناك انخفاض يضرب جميع العيارات؟

اسعار الذهب

أسعار الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4580 جنيها للبيع.

أسعار الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4010 جنيها للبيع.

الرقابة على الصادرات: نستهدف زيادة عدد المدربين المعتمدين

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه تم اجتياز 10مدربين بمركز التميز التابع للهيئة برنامج تدريبى بنجاح.





ويأتى هذا تحت رعاية المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وتحت اشراف الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة المركزية لمركز التميز وبالتعاون بين كلا من:مهندس خالد نبيل مهدى مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات سامى عبدالله مدير عام الإدارة العامة للمواهب ، وتحت إشراف فنى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز إعداد القادة ممثلا فى: بريك بشير-ميرفت السيد- سمر، وعلى مدار أسبوعين متواصلين من العمل الجاد لإعداد مدربين معتمدين على اعلى مستوى ليكونوا إضافة قوية لمركز التميز التابع للهيئة.

227 مليون دولار صادرات مستحضرات التجميل عام 2024... ووزير الاستثمار:الانتهاء من صياغة البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بحد أقصى 31 مارس 2025

تلعب صناعة مستحضرات التجميل دورا كبيرا فى دعم الاقتصاد، وتشير البيانات الحديثة الى ان صادرات مستحضرات التجميل سجلت 227 مليون دولار عام 2024 بزيادة 7% مقارنة بعام 2023. ويأتى ذلك طبقا لتقرير حديث صادر عن المجلس التصديري للصناعات الطبية

تعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر

وتشعى الدولة الى تعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر؛ سعيًا لتوفير ما نستورده من أدوية، وذلك من خلال العمل مع شركات الدواء المحلية لتعميق وتوطين الصناعات الدوائية، إلى جانب زيادة تنافسية ونفاذية المستحضرات المحلية للأسواق العالمية.

الرقابة على الصادرات تشارك فى معرض "كايرو ماذر ولا بيچاما"

تشارك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشارك بمعرض "كايرو ماذر ولا بيچاما" Cairo Mother & La Pyjama



حيث يقدم مركز التميز التابع للهيئة خدماته للتجار واصحاب المحلات الراغبين في التصدير للخارج من دورات تدريبية خاصة على مزاولة التصدير والتسجيل بمنظومة سابر السعودية وإصدار شهادات البيع الحر وإصدار شهادات المطابقة الخاصة بالمنتجات



وقالت الهيئة انه يمكن الاستفسار على الخدمات المقدمة من المركز يمكن التواصل مع المهندس خالد نبيل مهدى سواء بالاتصال او على الواتس اب من خلال الرقم التالي: 012 02004083

اليوم، انطلاق الدورة الـ75 لمعرض "كايرو ماذر ولا بيچاما" بمشاركة 350 مصنعا

تنطلق فعاليات الدورة الـ 75 من معرض "كايرو ماذر ولا بيچاما"، بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، اليوم الجمعة، برعاية وزارة التجارة والاستثمار وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية.

ويعد المعرض أكبر تجمع لمصانع ملابس البيت واللانجيري والحجاب في الشرق الأوسط.

معرض "كايرو ماذر ولا بيچاما"

وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة أن المعرض سيستمر خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2025 بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، بمشاركة أكثر من 350 مصنعًا مصريًا متخصصًا في ملابس البيت واللانجيري، وبحضور أكثر من 800 زائر من مختلف الدول العربية، منها المغرب، الأردن، ليبيا، فلسطين، العراق، السعودية، الجزائر، لبنان، تونس، واليمن، مما يعكس المكانة الرائدة لمصر في قطاع صناعة الملابس الجاهزة على مستوى المنطقة.

بالارقام.. اهم الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة الى القارة الاوربية

رصد تقرير صادر عن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية أن مصر تعد أحد أهم الدول المنتجة والمصدرة للخضر والفاكهة علي مستوي العالم خاصة للقارة الأوروبية

771 ألف طن صادرات الموالح بقيمة 335 مليون دولار

وبالنسبة لأهم الأصناف المصدرة لدول القارة الأوروبية خلال الموسم المنتهي فقد تصدرت القائمة صادرات الموالح بكمية وصلت إلى 771 ألف طن بقيمة 335 مليون دولار

تليها صادرات البطاطس بكمية وصلت إلى 557 ألف طن بقيمة 234 مليون دولار.

البطاطا الحلوة بكمية وصلت إلى 167 ألف طن بقيمة 91 مليون دولار.

الفاصولياء الجافة بكمية وصلت إلى 147 ألف طن بقيمة 193 مليون دولار.

البصل الطازج بكمية وصلت إلى 109 ألف طن بقيمة 47 مليون دولار،.

العنب بكمية وصلت إلى 96 ألف طن بقيمة 204 مليون دولار.

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