الرقابة على الصادرات: نستهدف زيادة عدد المدربين المعتمدين

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه تم اجتياز 10 مدربين بمركز التميز التابع للهيئة لبرنامج تدريبى بنجاح.





ويأتى هذا تحت رعاية المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

وتحت إشراف الدكتورة إيمان النحاس رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والمشرف على الإدارة المركزية لمركز التميز وبالتعاون بين كل من: مهندس خالد نبيل مهدى مدير عام تخطيط وتنفيذ برامج بناء القدرات سامى عبدالله مدير عام الإدارة العامة للمواهب، وتحت إشراف فنى من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومركز إعداد القادة ممثلا فى: بريك بشير-ميرفت السيد- سمر، وعلى مدار أسبوعين متواصلين من العمل الجاد لإعداد مدربين معتمدين على اعلى مستوى ليكونوا إضافة قوية لمركز التميز التابع للهيئة.

فقد اجتاز عدد 10 مدربين البرنامج بنجاح وهم:

م/ سيد عبد الرحمن الخواص

د/ احمد العدوى

د/ رشا مصطفى النمكى

د/ أسماء الغامرى

م/ خالد نبيل مهدى

م/ نيلي داوود

أ/ عمرو حسين

أ/ أحمد حسين

أ/ هدى أحمد

د/ هبة المرشدي

وتم التدريب على يد نخبة من الخبراء وهم:

د/ هيام السيد جمال عويس كبير باحثين بديوان عام وزارة التربية والتعليم

د/ ناهد محمود السيد عرنوس مدير عام سابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

د/أمل عبد المقصود محمد المهدى كبير باحثين بمديرة التربية والتعليم

د/ طلعت عبد الرحيم احمد عبد المطلب مدير عام اعتماد مراكز التدريب بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

د/ محمد فكرى - خبير الأمن السيبراني

د/ هالة عبد العزيز على السن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

د/ احمد فرج احمد السيد باحث بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة





وكان التقييم الفني والنهائي للمتدربين من خلال قامات علمية كبيرة وهم الدكتور: صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، الدكتور: الهلالى الشربينى وزيرالتربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق والذين أثنوا على المستوى المتقدم وغير المتوقع من المتدربين المتقدمين من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من مستوى علمي وبحثى و ثبات انفعالي أثناء المناقشات النهائية



وأشاد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بهذه الدورة التدريبية، لما ستضيفه من قوة لمركز التميز التابع للهيئة، حيث إن الهدف النهائي هو الارتقاء بالمنظومة بأكملها، مما ينعكس أثره على زيادة الصادرات المصرية والوصول إلى مخططات الدول 145 مليار صادرات ، وزيادة أعداد المدربين المعتمدين ما يمنحنا حرية اكبر لإعداد دورات تدريبية فنية على مستوى عال لخدمة رجال الأعمال والمصدرين المصريين

وفى نهاية حديثه تقدم بالشكر للدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمشرفين القائمين على هذا التعاون المثمر لنجاح هذا البرنامج

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