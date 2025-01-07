الثلاثاء 07 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

كرتونة البلدي تتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم في الأسواق

أسعار البيض اليوم
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ إذ انخفض سعر البيض البلدي نحو 10 جنيهات في الكرتونة، بينما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر؛ سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض  سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ إلى جانب سعر كرتونة البيض في السلاسل الغذائية وفقًا للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن؛  في السطور الآتية:

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 149 جنيهًا و151 جنيهًا.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 150 إلى 153 جنيهًا في الشركات ومحلات النصف جملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وسعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم؛ تراوح بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأحمر اليوم من 151 جنيهًا إلى 154 جنيهًا للكرتونة في الشركات ومحلات نصف الجملة.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة  البيض البلدي عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوحت بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعرها السابق.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 121 جنيهًا إلى 123 جنيهًا.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وفي نفس السياق، بلغ سعر طبق البيض 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

<span style=
أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن والمجمعات، فيتو

الاتفاق على إمداد 5 سلاسل تجارية بالبيض الأبيض 

فيما أعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، سابقًا الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ 5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام
ads

الأكثر قراءة

مصدر أمني: إيقاف فردى شرطة عن العمل واحالة ضابطين للتحقيق بالقاهرة

القبض علي بلوجر بتهمة بث فيديو تسول واستغلال مريضة بـ15 مايو

بعد زيادته 800 مليار جنيه، خبير اقتصادي: هذا الأمر يحل أزمة الدين العام

كرتونة البلدي تتراجع 10 جنيهات، أسعار البيض اليوم في الأسواق

خبير اقتصادي: الدولار يصل إلى 61.5 جنيها بنهاية 2025 (فيديو)

وكالة الأنباء اللبنانية: قرار بترحيل عبد الرحمن القرضاوي إلى الإمارات

محمد الإتربي: شهادات الادخار ذات الـ27% مستمرة دون تغيير

هل يقصد الزمالك؟ إمام عاشور يكشف سر احتفال البلونة

منوعات

المزيد

دراسة تكشف زيادة تعرض القطط والكلاب الأليفة لـ الكوكايين

ميجان ماركل تتعرض لأزمة بسبب خطأ تقني على "الإنستجرام"، ما القصة؟

زوجان يقتلان لاجئة أوكرانية ووالدتها لسرقة طفلتها في ألمانيا

العواصف تتسبب في مصرع 5 أشخاص بالولايات المتحدة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 7- 1- 2025 بالأسواق

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء 7-1-2025

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض اليوم وانخفاض أسعار البط بالأسواق

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن كأس آسيا بالسعودية 2027 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم هدم المسجد وعلاقته بزيادة المشكلات والهموم

الإفتاء توضح الفرق بين لفظي الصوم والصيام

حكم خروج الزوجة من المنزل لقضاء احتياجات ضرورية دون إذن زوجها، الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية