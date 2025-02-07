الجمعة 07 فبراير 2025
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اقتصاد

اليوم، انطلاق الدورة الـ75 لمعرض "كايرو ماذر ولا بيچاما" بمشاركة 350 مصنعا

معرض كايرو ماذر
معرض "كايرو ماذر ولا بيچاما"، فيتو

 تنطلق فعاليات الدورة الـ 75 من معرض "كايرو ماذر ولا بيچاما"،  بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، اليوم الجمعة، برعاية وزارة التجارة والاستثمار وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية. 

 

ويعد المعرض  أكبر تجمع لمصانع ملابس البيت واللانجيري والحجاب في الشرق الأوسط.

 

معرض "كايرو ماذر ولا بيچاما"

 وأكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس الغرفة  أن المعرض سيستمر  خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير 2025 بمركز المؤتمرات في مدينة نصر، بمشاركة أكثر من 350 مصنعًا مصريًا متخصصًا في ملابس البيت واللانجيري، وبحضور أكثر من 800 زائر من مختلف الدول العربية، منها المغرب، الأردن، ليبيا، فلسطين، العراق، السعودية، الجزائر، لبنان، تونس، واليمن، مما يعكس المكانة الرائدة لمصر في قطاع صناعة الملابس الجاهزة على مستوى المنطقة. 

المعارض تمثل فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية

وقال إن هذه المعارض تمثل فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية خصوصًا للمشترين من الدول القريبة نظرا لارتفاع أسعار الملابس التركية، وهي المنافس الرئيسي للمنتجات المصرية والتي تتميز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية وتعمل الغرفة حاليا على تأهيل عدد كبير من المصانع لزيادة صادراتها والدخول إلى أسواق قريبة واعدة.

 

 وأضاف أن الغرفة تستعد خلال الفترة القادمة لتنشيط ودعم المعارض المتخصصة داخل القطاع، ومنها على سبيل المثال المعرض الدولي للملابس والأقمشة كايرو فاشون وتكس، والذي سينطلق في الفترة من 13 إلى 15 فبراير الجاري، كما أن كافة مؤسسات وأجهزة الدولة تساند المصنعين وتوفر لهم كافة التيسيرات المتاحة.


ويشمل معرض كايرو ماذر ولابيجاما مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية، وتشمل ملابس البيت، ملابس الحجاب، الملابس الرياضية، ملابس السباحة، اللانجيري، والملابس الداخلية الرجالية، مما يجعله منصة مثالية للقاء المصنعين والمستوردين وتوسيع نطاق التعاون التجاري بين الشركات المصرية والعربية والدولية.


ويأتي تنظيم هذا الحدث في إطار دعم الصناعات المصرية وتعزيز الصادرات، حيث يوفر فرصة مهمة لعقد شراكات جديدة وزيادة حجم الأعمال، إضافةً إلى تسليط الضوء على أحدث التصاميم والاتجاهات في قطاع ملابس البيت واللانجيري.

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معرض كايرو ماذر صناعة الملابس الجاهزة إتحاد الصناعات
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