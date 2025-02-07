الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 7-2-2025 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في محافظة الفيوم، فيتو

استقرت  أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، حيث تراوحت أسعار الفراخ البيضاء، بين 90 و97 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 85 جنيها.

كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 100 و120 جنيها، وأسعار البط المولر ما بين 90، و95 جنيها للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض ما بين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين ما بين 110 و120 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 130 إلى 140 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 105 جنيهات، والبط الميسكوفي 120 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 140 و155 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم  

وتراوح سعر كيلو البانيه  بين 195 و200 جنيه، وفي السوبر ماركت بلغ 220 جنيها، وكيلو الأوراك 95 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس 140 جنيها، كيلو شيش طاووق 195 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 140 جنيها، كيلو بانيه إستربس صوبع 200 جنيه، كيلو بانيه شاورما مكعبات 200 جنيه، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 200 جنيه، كيلو الأجنحة 77 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق أسعار المبادرة يوم الخميس من كل أسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة على أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي إبشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إبشواي الفيوم.

العثور على طفل حديث الولادة بالزراعات في إحدى قرى الفيوم

النيابة تطلب سرعة ضبط وإحضار قاتل أبناء عمومته بسبب الميراث في الفيوم

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، فالقرى التي بها عدد مربي كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم اسعار الدواجن اليوم الجمعة اسعار الفراخ البلدي اسعار الفراخ البيضاء الدواجن اليوم الجمعة اللحوم البلدي اللحوم البلدية اللحوم الحمراء محافظ الفيوم محافظة الفيوم محلات الجزارة مدينة الفيوم

مواد متعلقة

العثور على طفل حديث الولادة بالزراعات في إحدى قرى الفيوم

النيابة تطلب سرعة ضبط وإحضار قاتل أبناء عمومته بسبب الميراث في الفيوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 6 فبراير 2025

تراجعت 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 5-2-2025 في محافظة الفيوم

ads

الأكثر قراءة

هل تنجح الحزمة الاجتماعية الجديدة في تخفيف الأعباء عن المواطنين؟

أخبار مصر: تطور جديد بشأن زيادة المرتبات والمعاشات، اختفاء طائرة ركاب أمريكية، قفزة للذهب، تحذير من الأرصاد، نتنياهو يهدد قطر

ليس من بينهم مصر، روبيو يزور إسرائيل و3 دول عربية بعد اقتراح ترامب بالسيطرة على غزة

ورق العنب يرتفع 10 جنيهات وانخفاض الخيار، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم بسوق العبور، انخفاض كبير في 7 أصناف وارتفاع المرجان الوسط

بالتفصيل، جالانت يكشف كواليس اغتيال حسن نصر الله

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، تراجع جديد للفراولة وارتفاع البرتقال

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

منوعات

المزيد

سجل 11 هدفا في مباراة واحدة، نجل ميسي يثير زوبعة كروية بالدوري الأمريكي ومنصات التواصل

زلازل وخسائر بشرية هائلة وشتاء مفاجئ، خطر يهدد كوكب الأرض في هذا الموعد

السجن 45376 عاما، محكمة تركية تصدر عقوبة الأطول في التاريخ ضد متهمين، ماذا فعلا

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

المزيد

خدمات

المزيد

الطقس اليوم، تحذير شديد من الأرصاد بشأن الظواهر جوية المتوقعة اليوم

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية