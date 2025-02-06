الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تطلب سرعة ضبط وإحضار قاتل أبناء عمومته بسبب الميراث في الفيوم

مركز شرطة اطسا، فيتو
مركز شرطة اطسا، فيتو

لقي مزراع ونجل شقيقه من الفيوم مصرعهما،  أثناء مشاجرة نشبت بين أبناء العائلة بسبب خلافات الميراث، استخدم فيها أسلحة نارية، بقريه قلمساه بمركز اطسا، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي اطسا المركزي، نحت تصرف النيابة العامة.

 تفاصيل حادث مصرع مزارع وابن شقيقة

وكان قد تلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت،  إخطارا  من مأمور مركز شرطة إطسا يفيد بوقوع  مشاجرة بقرية قلمشاة داىرة المركز، تسببت في مصرع شخصين، وعلي الفور انتقلت قوة من  مركز الشرطة  وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين وفاة كل من " أشرف.ع. م " 48عاما مزارع، ونجل شقيقه " محمد.ن.ع.م " 21 عام،  بطلق نارى على يد ابن شقيق المزارع، بسبب خلافات على الميراث، فقد أطلق المتهم النيران على الضحيتين فالقيا مصرعهما في الحال، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة مستشفي اطسا المركزي،  تحت تصرف النيابة العامة.

قرارات النيابة المختصة

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة، وطلب وكيل النيابة تحريات وحدة مباحث اطسا،  حول الواقعة، وكشف ملابساتها، وصرح بدفن الجثتين بعد مناظرة الطبيب الشرعى لبيان أسباب وساعة. وتاريخ الوفاة.

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كما طلب سرعة ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الجريمة، واستمرار فرض الكردون الأمني حول منازل طرفي المشاجرة لمنع تحددها، وتولي التحقيق.

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