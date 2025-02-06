الجمعة 07 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على طفل حديث الولادة بالزراعات في إحدى قرى الفيوم

مستشفى إطسا المركزي،
مستشفى إطسا المركزي، فيتو

 عثر أهالي قرية الجعافرة التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم، على طفل حديث الولادة ملقى داخل الأرض الزراعية، بالقرب من أحد الطرق الفرعية بالقرية، وتم نقله إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتسليمه بعد استقرار حالته إلى إحدى دور الرعاية، بعد استئذان النيابة العامة.

 

تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة

وتلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة، ومصاب بحالة أعباء شديد، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إطسا، إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفل إلى مستشفى إطسا المركزي، وأُودع قسم الحضانات،  تحت الملاحظة الطبية اللازمة، لحين إجراء التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول إلى أي معلومات أو مشاهدات تساعد في الوصول إلى أسرة الطفل أو المسؤول عن إلقائه في الزراعات.

النيابة تطلب سرعة ضبط وإحضار قاتل أبناء عمومته بسبب الميراث في الفيوم

حالة الطقس غدا الجمعة 7-2-2025 في محافظة الفيوم

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث، حول الواقعة للتعرف على هوية الطفل والوصول إلى المسؤول عن إلقائه، وتولى وكيل النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الارض الزراعية الطرق الفرعية العثور علي طفل حديث الولادة الملاحظة الطبية النيابة العامة بمحافظة الفيوم تحريات المباحث طفل حديث الولادة قسم الحضانات مستشفي اطسا المركزي مركز شرطة اطسا

مواد متعلقة

النيابة تطلب سرعة ضبط وإحضار قاتل أبناء عمومته بسبب الميراث في الفيوم

حالة الطقس غدا الجمعة 7-2-2025 في محافظة الفيوم

ضبط 3 تجار مخدرات بمنطقة دمو في الفيوم

إدارة غرب الفيوم التعليمية تحصد المركز الأول في نتيجة الشهادة الإعدادية

ads

الأكثر قراءة

مدبولي: بدء تنفيذ الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان

مدبولي يعلن إجراءات استثنائية، دعم إضافي للمواطنين في رمضان والعيد

مدبولي: إجراءات استثنائية خلال رمضان والعيد لتخفيف الأعباء عن المواطنين

انفراد، فيتو تنشر عرض الزمالك الرسمي لضم جيلسون دالا

القبض على قائد سيارة تعدى على نجل الكابتن طارق يحيى

طقس الجمعة، أمطار خفيفة على هذه المناطق

سيدة دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر: سأتقدم ببلاغ للنائب العام ولم أجري تحليل DNA

سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

منوعات

المزيد

نزيلة فندق تفاجأ بوجود فقمة رمادية أمام غرفتها

تشعر بالألم، علماء يدعون لحظر غلي الروبيان وجراد البحر حيًا

البيئة تعلن إنقاذ سلحفاة بحرية نادرة في الإسكندرية

توصيات الاجتماع الأول للجنة الهندسة المعمارية والتنمية الحضرية لدول البريكس بكازان

المزيد

خدمات

المزيد

كم تبلغ أسعار النحاس اليوم الخميس 6-2-2025 بالسوق المحلية؟

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تعرف على سعر سلندرات الالومنيوم اليوم الخميس

بكام سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لسنا للبيع أو المساومة.. الرئاسة الفلسطينية ترد على ترامب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 7 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

من تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي، هؤلاء يكونون حطب جهنم

تفسير حلم الدموع في المنام وعلاقته بالفرج القريب

المزيد
الجريدة الرسمية