العثور على طفل حديث الولادة بالزراعات في إحدى قرى الفيوم

عثر أهالي قرية الجعافرة التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم، على طفل حديث الولادة ملقى داخل الأرض الزراعية، بالقرب من أحد الطرق الفرعية بالقرية، وتم نقله إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتسليمه بعد استقرار حالته إلى إحدى دور الرعاية، بعد استئذان النيابة العامة.

تفاصيل العثور على طفل حديث الولادة

وتلقى مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بتلقي بلاغ من الأهالى بالعثور على طفل حديث الولادة، ومصاب بحالة أعباء شديد، وانتقلت قوة أمنية من مركز شرطة إطسا، إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطفل إلى مستشفى إطسا المركزي، وأُودع قسم الحضانات، تحت الملاحظة الطبية اللازمة، لحين إجراء التحريات حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة بالمنطقة للوصول إلى أي معلومات أو مشاهدات تساعد في الوصول إلى أسرة الطفل أو المسؤول عن إلقائه في الزراعات.

تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث، حول الواقعة للتعرف على هوية الطفل والوصول إلى المسؤول عن إلقائه، وتولى وكيل النيابة التحقيق.

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