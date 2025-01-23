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خارج الحدود

إحراق مصفاة الخرطوم للنفط، الدعم السريع ترتكب جريمة حرب والجيش السوداني يتوعدها

تصاعد الدخان من مصفاة
تصاعد الدخان من مصفاة الجيلي، فيتو

مصفاة الجيلي، اتهم الجيش السوداني، اليوم، مليشيا الدعم السريع التى يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ حميدتى، بإحراق مصفاة الخرطوم للنفط الواقعة في منطقة الجيلي.

الجيش السودانى يدين حرق مصفاة الخرطوم للنفط 

وقال الجيش السوداني، في بيان على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مواصلة لسلوكها الإجرامي الحاقد على البلاد وشعبها وبعد أن ضيقت عليها قواتنا الخناق بكل محاور القتال، عمدت مليشيا آل دقلو الإرهابية -الدعم السريع- صباح اليوم، إحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي في محاولة يائسة لتدمير بنيات هذا البلد، بعد أن يئست من تحقيق أوهامها بالاستيلاء على مقدراته وأرضه.

وتابع الجيش السوداني، يكشف هذا التصرف الحاقد -حرق مصفاة الجيلي- مدى إجرام وانحطاط هذه مليشيا الدعم السريع قيادةً وأفرادًا ومساندين، ويوضح بجلاء مدى ضلوعها في ارتكاب كل أنواع الجرائم والانتهاكات غير المسبوقة في تاريخ الحروب بحق المواطن السوداني وممتلكاته، الأمر الذي يزيدنا عزمًا  على ملاحقتها في كل مكان حتى نطهر كل شبر منهم.

مليشيا الدعم السريع تحرق مصفاة الخرطوم للنفط 

من جانبه اعتبر الناطق باسم الحكومة السودانية، أن حرق الدعم السريع لمصفاة الخرطوم للنفط يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، مناشدًا جميع الدول والمنظمات الحقوقية بتصنيف الدعم السريع وأعوانها كجهات إرهابية.

بشار إلى أن مصفاة الجيلي أكبر محطة لتكرير النفط بالبلاد، وقد أنشئت في تسعينيات القرن الماضي، وتقع شمال مدينة بحري شمالي الخرطوم، وتسيطر عليها قوات الدعم السريع منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.

 

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