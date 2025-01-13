الجيش السوداني يستعد للسيطرة على الخرطوم بعد استعادة ود مدني.. معركة كبرى في العاصمة تحسم الصراع.. ومليشيا الدعم السريع تتلقى ضربات قاصمة

استغل الجيش السوداني الانتصارات الأخيرة التي حققها ضد مليشيا الدعم السريع، وبدأ في التجهيز لعملية كبيرة من أجل استعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم.

واعلن الجيش السوداني، في بيان صادر عنه إن قواته تستعد لدخول العاصمة الخرطوم في أي لحظة.

دخول الجيش السوداني ود مدني

وأوضحت هيئة قيادة القوات المسلحة السودانيه أن قواتها بعد دخول مدينة ود مدني تعمل الآن على تطهير جيوب المتمردين داخل المدينة.

وبعد سيطرة الجيش السوداني على ود مدني، أصبح الطريق مهيأ أمامه لاستعادة العاصمة الخرطوم وطبق الحصار على مليشيا الدعم السريع.

الجيش السوداني يستعد لمعركة الخرطوم

ويرجع ذلك إلى الأهمية الإستراتيجية لود مدني، حيث إنها تقع وسط السودان، وستصبح مركز لانطلاق عمليات الجيش السوداني في الخرطوم.

وتعتبر معركة الخرطوم من المعارك الفيصلية وفي حال نجاح الجيش السوداني في بسط السيطرة عليها، ستكون ضربة قاصمة لمليشيا الدعم السريع التي بدأت تتقهقر مع تراجع الدعم الذي تقدمه لها أطراف خارجية.

وفي وقت سابق أعلن الجيش السوداني، عن دخول مدينة ود مدني، بعد أكثر من عام من سيطرة قوات الدعم السريع عليها.

الأهمية الإستراتيجية لود مدني

وتمثل مدينة ود مدني أهمية إستراتيجية كبيرة، إذ أنها تربط بين خمس ولايات سودانية، وتتمتع بمكانة اقتصادية، كما أنها عاصمة ولاية الجزيرة، وسط البلاد، وثاني أكبر المدن السودانية من حيث الكثافة السكانية، وأقرب المدن للعاصمة الخرطوم.

وأشار الجيش السوداني، في بيان رسمي، إلى أنه نجح في دخول المدينة من عدة محاور، كما أنه مشط المدينة للتأكد من خلوها من عناصر قوات الدعم السريع.

ونشر الجيش السوداني مقطعا مصورا قال إنه لـ "أسرى" تم تحريرهم من سجون قوات الدعم السريع.

ويأمل قادة الجيش السوداني أن تمثل السيطرة على مدينة ود مدني نقطة تحول في الصراع الدائر مع قوات الدعم السريع، وأن يتمكن الجيش من فرض سيطرته على المزيد من المناطق والاستفادة من الزخم المعنوي الحالي.

ويسيطر الجيش السوداني على ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والشمالية وسنار بالكامل وعلى نحو 90 في المئة من ولاية نهر النيل. في المقابل، تسيطر قوات الدعم السريع على نحو 6 ولايات، غالبيتها في إقليم دارفور. ويتقاسم الطرفان المتحاربان السيطرة على العاصمة الخرطوم وولايات الجزيرة والنيل الأبيض وكردفان.

وتغيرت المواقف الدولية إزاء الوضع في السودان، حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، 7 من يناير، فرض عقوبات على القائد العام لقوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي). كذلك أقرت واشنطن عقوبات بحق سبع شركات مملوكة لقوات الدعم السريع.

وبالإضافة إلى الهزائم العسكرية التي منيت بها قوات الدعم السريع، بدأت الحالة النفسية لمقاتليها تتراجع وانشق عدد من قادتها وانضموا للجيش السوداني.

وتسببت المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بحق الشعب السوداني، في تضامن الشعب مع الجيش السوداني ومساندته لاستعادة السيطرة على كامل البلاد.

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