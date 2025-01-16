الخميس 16 يناير 2025
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خارج الحدود

أول تعليق من الخارجية السودانية على العقوبات الأمريكية ضد البرهان

البرهان، فيتو
البرهان، فيتو

أعلنت وزارة  الخارجية السودانية، في بيان لها اليوم الخميس، رفضها واستنكارها للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على البرهان


وقالت وزارة الخارجية السودانية في بيانها، إن العقوبات الأمريكية تفتقد لأبسط أسس العدالة والموضوعية وتستند إلى ذرائع واهية لا صلة لها بالواقع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت تقارير إعلامية، أن الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات مالية على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

عقوبات أمريكية على البرهان 

وتجدر الإشارة إلى أن قرار فرض العقوبات على البرهان  يأتي بعد أسبوع واحد من فرض عقوبات أمريكية على محمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة رويترز، عن 3 مصادر قولها، أن العقوبات تهدف لإظهار استهداف الولايات المتحدة لطرفي الصراع فى السودان بالمثل، ودفعهم باتجاه العودة إلى مسار حكم بقيادة مدنية.

البرهان يذهب إلى ود مدني 

 وزار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، اليوم الخميس، مدينة ود مدني بعد سيطرة الجيش السوداني عليها بعدما خضعت لسيطرة الدعم السريع على مدى عام كامل.

 

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