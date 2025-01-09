الخميس 09 يناير 2025
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سياسة

متخصص بالشأن السوداني يكشف تداعيات العقوبات الأمريكية على قائد مليشيا الدعم السريع

رمضان قرني، فيتو
رمضان قرني، فيتو

قال الدكتور رمضان قرني، المتخصص بالشأن الإفريقي، إن فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على محمد حمدان دقلو “حميدتي”  قائد مليشيات الدعم السريع خطوة جاءت متأخرة جدًّا.
 

 

الدلالات الإستراتيجية لقرار الخزانة الأمريكية 

وأكد في تصريح لفيتو أن  قرار الخزانة الأمريكية، يحمل العديد من الدلالات الإستراتيجية:

 

- سعي إدارة بايدن إلى تقديم نفسها على أنها طرف محايد من الحرب بالسودان، بإعلان الوزير بلينكن أن "الإجراءات ضد حميدتي ومليشيا الدعم السريع لا تعني دعمًا أو تفضيلًا للقوات المسلحة السودانية".


- حرص إدارة بايدن على ترك "بصمة سياسية" بشأن الصراع في السودان، وترك رسالة "أخلاقية" للرأي العام العالمي تجاه الحرب في السودان، التي تم اتهامها بإهمالها وتركها للتفاقم بسبب الحرب في غزة وأوكرانيا.


- تعدد أبعاد القرار ما بين سياسية وأمنية واقتصادية، في ضوء شموله 7 كيانات وشركات تتبع الدعم السريع، أو تشكل "الإمبراطورية الاقتصادية للدعم السريع" خاصة أن  حمدتي يترأس إمبراطورية عائلية تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، وتشمل الذهب، الأسلحة، العقارات، والشركات القابضة.


وتابع: "لا يتوقع أن تكون لتلك العقوبات تأثيرات محورية، باستثناء أبعادها السياسية، بالنظر إلى فداحة تداعيات الحرب بالسودان، وتفاقم أبعادها الإنسانية والاقتصادية والأمنية. بجانب مجيئها متأخرة للغايـة. إلا أن ذلك لا يمنع من تفعيلها مستقبلًا بانضمام الاتحاد الأوروبي والمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب تلك العقوبات في احتواء دولي موسع لمليشيا الدعم السريع. والسعي إلى مجابهة جهود الدعم السريع في تجنيد المرتزقة من إفريقيا.

 

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب السوداني، قائلًا: "نحن ملتزمون بمساعدة الشعب السوداني في تحقيق تطلعاته نحو مستقبل ديمقراطي سلمي وشامل، ولهذا السبب، خصصنا في ديسمبر، 30 مليون دولار لدعم المجتمع المدني السوداني".

 

عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان

جاء ذلك في تعقيب من بلينكن على أحدث عقوبات فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية بشأن السودان والتي استهدفت قائد مليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي).

 

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة أصدرت، الثلاثاء، عقوبات جديدة مرتبطة بالسودان استهدفت فيها قائد ميليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي).

 

 الفظائع الممنهجة التي ارتكبت ضد الشعب السوداني

وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء: إن العقوبات الأمريكية "تشمل حميدتي لدوره في الفظائع الممنهجة التي ارتكبت ضد الشعب السوداني، وتشمل أيضًا سبع شركات تابعة لقوات الدعم السريع..وشخصًا آخر متورط في تأمين الأسلحة لهذه القوات".

 

وأوضح بلينكن أن هذه العقوبات تجعل حميدتي وأفراد عائلته المباشرين غير مؤهلين لدخول الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن "حميدتي تجاهل الالتزامات الدولية، بما في ذلك إعلان جدة لحماية المدنيين" ومدونة السلوك لعام 2024 التي تعهدت بتبديد العوائق أمام مرور المساعدات الإنسانية ومنع جرائم الحرب".

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