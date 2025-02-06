مركز الخدمات الطارئة في الشرقية: تقديم رعاية طبية لـ35,262 مريضًا في 25 أسبوعًا

قدم مركز الخدمات الطارئة والنداء الآلى ١٣٧ بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والمشروع القومي للرعايات والحضانات "رعايات مصر" بمحافظة الشرقية، والذي يعمل على مدار الساعة بمحافظة الشرقية الخدمة لعدد ١٥٤٨ مريض بالمحافظة والمحافظات المجاورة،

الاسبوع الخامس والعشرون

وقال محمود عبدالفتاح المتحدث الرسمى عن صحة الشرقية ذلك خلال الأسبوع الخامس والعشرون، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمحافظة الشرقية في بداية شهر أغسطس ٢٠٢٤، حيث تم تسكين ٨٧٦ حالة تحتاج إلى رعاية مركزة للأمراض الباطنية والمخ والأعصاب،

تسكين 342 طفل بالحضانات

وتسكين ٧٩ حالة بالعناية المركزة للقلب، وتسكين ٣٤٢ طفل بالحضانات، وتسكين ٧٩ طفل يحتاج إلى رعاية مركزة للأطفال، وتسكين ٢٠ حالة بالعناية المركزة للأمراض الصدرية، وتسكين ٤ حالات سموم بعناية السموم، وتسكين حالة بعناية الحروق،

تحويل 147 حالة الى عروض طبية

هذا بالإضافة إلى تحويل وتنسيق ومتابعة لعدد ١٤٧ حالة مرضية، تحتاج إلى عروض طبية، وعمليات جراحية متخصصة متقدمة وذات مهارة، منها إجراء ٥ حالات قسطرة قلبية طارئة، وتحويل حالة لوحدة إذابة الجلطات الدماغية بالشرقية، وإجراء ٢ حالات جراحة متقدمة للأطفال، وحالة غسيل كلوي أطفال.

توجيهات وزير الصحة والمحافظ

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ودعم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هاني مصطفى جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وخطة وزارة الصحة والسكان، بتنفيذ مشروع رعايات مصر

ربط جميع المستشفيات بعضها بعضا

وهوالذي يربط جميع مستشفيات المحافظة سواء الحكومية بقطاع الصحة "العامة والمركزية والنوعية" والمستشفيات الجامعية والتعليمية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحي والصحة النفسية، أو غير الحكومية الخاصة بمحافظة الشرقية، مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة بوزارة الصحة والسكان.

تقديم الخدمة الى 35262 مريض فى 25اسبوع

وأضاف الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مشروع رعايات مصر قدم الخدمة منذ بداية شهر أغسطس ٢٠٢٤ وحتى الأسبوع الـ٢٤ لعدد ٣٣٧١٤ مريض، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهم ٣٥٢٦٢ مريض خلال ٢٥ أسبوع،

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