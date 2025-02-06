الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الرئاسة الفلسطينية ردا على ترامب: أرضنا ليست للبيع

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

 أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن بلاده بأرضها وتاريخها ومقدساتها ليست للبيع، مشددا على أنها ليست مشروعًا استثماريًا.

 

حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض

 وقال أبو ردينة في بيان لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية “حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتفاوض وليست ورقة مساومة وشعبنا الفلسطيني الذي قدم التضحيات الجسام دفاعًا عن حقوقه الوطنية المشروعة، وحفاظًا على قراره الوطني المستقل الذي تمثله منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، لن يتنازل عن شبر من أرضه سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين”.

 

وأضاف أبو ردينة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتكرار نكبتي 1948 و1967، وسيُفشلان أي مخطط يهدف إلى تصفية قضيته العادلة عبر مشاريع استثمارية مكانها ليس في فلسطين ولا على أرضها.

 

الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين

وزاد الناطق الرسمي باسم الرئاسة: إن الرد العربي والدولي على مخططات الإدارة الأمريكية بتهجير الفلسطينيين، أثبت أن العالم جميعه يتكلم بلغة واحدة نابعة من الشرعية الدولية والقانون الدولي، فيما تتكلم الإدارة الأميركية وحدها لغة مختلفة، كما أن هناك أصواتا أمريكية وأعضاء كونجرس، وأصواتا إسرائيلية تعتبر أن هذا المشروع غير قابل للتنفيذ.

وجدد أبو ردينة التأكيد على أن تحقيق السلام والأمن والاستقرار ينبع من فلسطين وتحديدًا من عاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وليس من أي مكان آخر، ولا بأي قرار من أحد.

 

مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير أو الضم

وأشار إلى أن الرئيس محمود عباس ثمن في بيان رسمي، مواقف الدول العربية والدولية الرافضة لدعوات التهجير أو الضم، مؤكدًا أنه لا بديل عن حلول سياسية على أساس الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل سلام دائم ومستقر يحقق الأمن والاستقرار لدول المنطقة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حقوق الشعب الفلسطيني الرئاسة الفلسطينية منظمة التحرير الفلسطينية التهجير

مواد متعلقة

وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها لإعمار غزة بشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم

ستفشل وتتحول إلى سراب، النشطاء يكشفون بالوثائق مصير خطة ترامب لتهجير أهل غزة

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال تجهيز قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة

أول تعليق من الخارجية الفلسطينية على إعداد الاحتلال خطة لتهجير أهالي غزة

ads

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بمحافظة قنا

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا

الأرصاد تحذر: غطاء سحابي على شمال البلاد وأمطار بهذه المناطق

السعودية تلغي قرار إلزام المعتمرين بالحصول على لقاح الحمى الشوكية

الزمالك يجدد عقد حمزة المثلوثي

ترامب: إسرائيل ستسلم غزة للولايات المتحدة دون تدخل جنود أمريكيين

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

جلسة تقرب نجم الزمالك من الرحيل، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

دراسة: غير المتزوجين أكثر عرضة للاكتئاب

مسابقة دولية لأكبر مركز رياضة مائية في أوروبا بمدينة كازان

رئيس تتارستان يفتتح أعمال منتدى كازانيش للعمارة والبناء بمشاركة مصرية

خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

تراجع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 6 فبراير 2025 بالبنوك

1714 جنيها لهذا العيار، تراجع مفاجئ في أسعار الذهب بمنتصف التعاملات

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس 6-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما دلالة ذكر السيدة مريم بين الأنبياء؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

كيف يمكن استغلال شهر شعبان في استقبال رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

تفسير حلم صلاة المغرب في المنام وعلاقته بتخطِّي الأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية