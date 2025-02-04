لقاء ترامب ونتنياهو بالبيت الأبيض بداية مرحلة حرجة للشرق الأوسط.. الرئيس الأمريكي يبارك زيادة مساحة دولة الاحتلال.. وعملية السور الحديدي جزء من مخطط ضم الضفة الغربية لمستوطنات الكيان الصهيوني

تزامنا مع الترقب الدولي للاجتماع الأول بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وانعكاسه على اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس، بقيت الضفة الغربية للأسبوع الثاني تحت نيران عملية «السور الحديدي».

نتنياهو يتحدث عن صغر مساحة الكيان الصهيوني على الخريطة

وفي الوقت ذاته خرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتجديد الحديث عن صغر مساحة دولة إسرائيل، وذلك قبل لقائه المرتقب الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض.

وقبل شهور عدة أطلق ترامب تصريحات قال فيها إن "مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخريطة، ولطالما فكرت كيف يمكن توسيعها".

إجابات غامضة لترامب بشأن ضم إسرائيل للضفة

وخلال إجاباته على الصحفيين في المكتب البيضاوي، رد ترامب، بإجابة غامضة عندما سأله صحفي في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد ضم إسرائيل إلى الضفة الغربية المحتلة، وقال في البداية: "لن أتحدث عن ذلك، لكن مساحة إسرائيل صغيرة جدا".

واستطرد ترامب: "إسرائيل دولة صغيرة جدا، مكتبي يشبه الشرق الأوسط، وهل ترى هذا القلم في يدى إنه جميل جدا بالمناسبة، إسرائيل تشبه رأس هذا القلم فقط، وهذا ليس جيدا، أليس كذلك؟ لقد استخدمت هذا تشبيها وهو تشبيه دقيق جدا في الواقع، إنها دولة صغيرة جدا، ومن المذهل أنهم تمكنوا من تحقيق ما حققوه، إنها بالفعل مساحة صغيرة جدا".

ترامب: لا ضمانات على استمرار وقف إطلاق النار

كما أعلن ترامب أن لا ضمانات على أن وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس منذ تولّيه السلطة قبل أسبوعين سيظل صامدا.

وعشية لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "ليست لدي أي ضمانة بأن السلام سيصمد"، قبل أن يتولى الكلام مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف الذي كان جالسا إلى جانبه ليقول إن الهدنة صامدة حتى الآن ونحن بالتالي نأمل حتما بأن نُخرج الرهائن وننقذ أرواحا ونتوصل، كما نأمل، إلى تسوية سلمية للوضع برمته".

ويأتي ذلك تزامنا مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من أسبوعين شن عدوانًا واسعًا على شمال الضفة الغربية، وسط عمليات نسف وتدمير للمنازل وتهجير للسكان.

نتنياهو يمدد زيارته لأمريكا

من جانب آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن نتنياهو سيمدد زيارته إلى الولايات المتحدة.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن نتنياهو سيبقى في واشنطن حتى مساء السبت، بدلا من العودة يوم الخميس، مشيرة إلى أن القرار جاء استجابة "للطلبات العديدة لعقد اجتماعات من قبل المسؤولين الأمريكيين"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

ومن المقرر أن يصبح نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه لولاية ثانية في 20 يناير.

اهداف المحادثات بين الطرفين

وتهدف المحادثات بين الجانبين إلى الترتيب لجولة جديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بشأن استمرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما أفادت التقارير الإعلامية بأن ترامب ونتنياهو يسعيان لإحراز تقدم نحو اتفاق يهدف إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

مدن الضفة الغربية تحت نار عملية «السور الحديدي»

ومع دخول عدوانها العسكري على مدينة جنين ومخيمها يومه الـ14، وضعت قوات الجيش الإسرائيلي معظم مدن الضفة الغربية تحت نار عملية «السور الحديدي»، وعززت وجودها خصوصًا في طوباس وطولكرم وطمون، في وقت أفادت المعلومات بأن 99% من سكان مخيم جنين، و75% من سكان مخيم طولكوم، أجبروا على النزوح. وأحكم الاحتلال حصار المدن الفلسطينية، بما فيها رام الله ونابلس، واقتحم المدن والقرى والمخيمات، وأجبر سكان البنايات المشرفة على مخيم جنين على إخلائها.

وفي ظل توسيع العمليات لتشمل تجريف البنية التحتية وتفجير المنشآت والمباني السكنية وتنفيذ اعتقالات جماعية ومداهمة منازل وإجبار سكانها على النزوح منها قسرًا وتحويلها إلى ثكنات عسكرية في 5 مدن بمخيماتها، اتهمت السلطة الفلسطينية، برئاسة محمود عباس، الاحتلال بتوسيع حربه الشاملة على الضفة الغربية لتنفيذ مخططاته الرامية إلى «تهجير السكان والتطهير العرقي».

وبعيد تفجير 23 مبنى في جنين، طالب عباس بعقد جلسة طارئة وعاجلة لمجلس الأمن لوقف العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

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