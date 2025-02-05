"قانون الغاب"، تركيا ترفض مقترح ترامب لتهجير سكان غزة إلى مصر والأردن

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأربعاء، وقوف أنقرة ضد كافة مساعي إبعاد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خارج المعادلة، وذلك ردًا منه على مقترح للرئيس أمريكي بنقل سكان القطاع إلى مصر والأردن.

وقال فيدان في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، إن تهجير الفلسطينيين من غزة أمر ترفضه تركيا ودول المنطقة، مبينًا أن طرح هذه المسألة للنقاش "شيء خاطئ".

وتابع: "هناك اتجاه في العالم نحو قانون الغاب حيث لا أحد يفكر في احتياجات الآخر، والجميع يطبق فلسفة أفعل ذلك لأنني قوي" وفق تعبيره.

فيدان: تهجير الفلسطينيين أمر غير مقبول



وشدد فيدان على أن تهجير فلسطينيي غزة أمر غير مقبول أبدا، مشيرا إلى أن قضية فلسطين ظهرت أصلا جراء طرد الفلسطينيين من أراضيهم وإحلال الإسرائيليين مكانهم.

وبين أن سبب معارضة تركيا لتهجير الفلسطينيين من غزة ليس الانحياز لطرف ضد آخر، بل لأن ذلك ينافي طبيعة هذه القضية".

وأردف أن "المشكلة الأساسية في غزة هي تعرض الناس للإبادة الجماعية بسبب صراع دائر، ومكافحة 1.8 مليون شخص من أجل البقاء على قيد الحياة".

فيدان يعترض طرح مقترحات جديدة لا تؤدي إلى إنهاء الصراع

وتساءل فيدان: "في ظل هذا الوضع، لماذا يتم طرح مقترحات جديدة لا تؤدي إلى إنهاء الصراع بل تزيده تعقيدا؟".

وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك نهج يركز على مخاوف أمنية لجهة معينة ويتجاهل أمن الآخرين، داعيا إلى تطوير حلول تضع في الحسبان المخاوف الأمنية لكل من إسرائيل والفلسطينيين.

وحذر الوزير التركي في الوقت نفسه من أن "فرض حلول أحادية الجانب تفتح مرة أخرى مجالات للصراع في المستقبل".

وفي السياق، قال فيدان إن مصر والأردن هما البلدان الرئيسيان المتأثران بشكل مباشر جراء مثل هذه المقترحات، بسبب امتلاكهما حدودًا مع إسرائيل وفلسطين.

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