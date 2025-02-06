الخميس 06 فبراير 2025
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محافظات

مهرجان الإسماعيلية الـ 26 يحتضن ورشة صناعة السينما للأطفال (صور)

جانب من فعاليات الورشة
جانب من فعاليات الورشة

 نظّم مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، ضمن فعاليات دورته الـ26، ورشة تعليم صناعة الفيلم للأطفال، تحت إشراف المخرجة هالة جلال، رئيسة المهرجان. 

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انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة (فيديو وصور)

إدارة ورشة سينما الأطفال 

 أدار الورشة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية للأفلام كل من المخرج حازم مصطفى والمخرج مينا ماهر، مستهدفين الأطفال من الفئة العمرية بين 9 و15 عامًا، بهدف تدريبهم على أساسيات صناعة السينما بأسلوب تفاعلي مبسط. 

جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل، فيتو

أبرز محاور الورشة 

 تضمنت الورشة أنشطة تعليمية تعتمد على الألعاب ووسائل تدريب متطورة تتناسب مع قدرات الأطفال، مما أتاح لهم فرصة تنمية خيالهم السينمائي والتعبير عن أفكارهم عبر حكي قصصهم الخاصة. 

 

تدريبات على مراحل صناعة الفيلم 

 كما شملت التدريبات مراحل صناعة الفيلم، بدءًا من تطوير الفكرة، والتصوير، والمونتاج، بالإضافة إلى شرح أساسيات الإخراج بطريقة مبسطة تساعد الأطفال على فهم فن السينما وإتقانه. 

جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو

 حرصت الورشة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، على تمكين المشاركين من إنتاج أعمال فنية مصغرة، حيث تمثل أحد أهدافها الرئيسية في تصوير وتحرير فيلم قصير عن أحد معالم محافظة الإسماعيلية، مما يعزز ارتباطهم بالبيئة المحلية ويدفعهم لاكتشاف مواهبهم في مجال السينما.

جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو
جانب من ورشة العمل،فيتو

 وعقب انتهاء الورشة، سيتم تنظيم يوم خاص لعرض الأفلام التي أنجزها الأطفال أمام مجموعة من المتخصصين والفنانين، بهدف تحفيزهم وتشجيعهم على تنمية مهاراتهم السينمائية. كما سيتم تقديم ملاحظات نقدية بنّاءة للأعمال المشاركة، مما يمنح الأطفال تجربة حقيقية في عرض وتقييم أعمالهم. 

 

يولي مهرجان الإسماعيلية هذا العام اهتمامًا خاصًا بالشباب والأطفال من أبناء مدن القناة، سعيًا منه إلى بناء ثقافة سينمائية لديهم، والتركيز على موضوعات تهمهم، مثل الحفاظ على البيئة وتوثيق ذاكرة المدينة من خلال السينما. 

 

كما ينظم المهرجان عددًا من الورش السينمائية للأطفال، تتناول مختلف جوانب صناعة الأفلام، مثل التصوير، والمونتاج، والإخراج، بهدف تمكين الأطفال من التعبير عن أنفسهم فنيًا وإعداد جيل جديد من المبدعين في مجال السينما.

 

يُعد مهرجان الإسماعيلية الدولي من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، حيث يواصل تقديم مبادرات متميزة تعزز مكانته كمنصة داعمة لصناع الأفلام الشباب، وتفتح المجال لاكتشاف مواهب جديدة في عالم السينما.

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