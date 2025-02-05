محافظ الإسماعيلية يعقد اجتماعًا لتنسيق إطلاق قافلة إغاثة عاجلة لغزة (صور)

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم اجتماعًا تحضيريًّا؛ للتنسيق حول إطلاق قوافل المساعدات لأبناء غزة، في إطار خطة الدولة لدعم الأشقاء هناك، ومن منطلق دورها الإنساني والتاريخي.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، اللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسماعيلية، النائب حماد موسي، النائبة رضوي جعفر، النائب أحمد دندش، النائب أحمد بدران، النائب رمضان إمام، دكتور علي حطب مدير المكتب الفني، مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، مدير المنطقة الصناعية، نقيب الصيادلة بالإسماعيلية، مدير عام الحسابات الخاصة، مدير عام الشئون القانونية، مدير متابعة المحافظ، ممثلي عددًا من الجمعيات الأهلية، الهلال الأحمر المصري، حياة كريمة، ورؤساء قطاع عدد من البنوك المصرية بالمحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

دعم الشعب الفلسطيني

وذلك في إطار الدعم المصري المتواصل للشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاهزية الجهات المعنية بالقافلة

هذا وقد استمع محافظ الإسماعيلية إلى الجهات المعنية والمشاركة، لتوضيح مدى جاهزيتها وقدرتها على تجميع المساعدات وتجهيزها وتعبئتها، ومشيرًا إلى أن عمليات جمع المساعدات يتم تنظيمها عبر الجمعيات الأهلية، ومنظمات المجتمع المدني، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

التنسيق مع الجهات المختلفة

وأوضحت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية أنه تم التنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

جانب من الاجتماع، فيتو

جانب من الاجتماع، فيتو

وخلال الاجتماع أكد محافظ الإسماعيلية على الدور الوطني لنواب محافظة الإسماعيلية، ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات المالية، في التكاتف مع القضايا الهامة بالمجتمع مشيرًا إلى أهمية تكثيف الجهود لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت.

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