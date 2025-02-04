الثلاثاء 04 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، طرح البوستر الرسمي لمسلسل العتاولة 2

العتاولة2
العتاولة2

 

كشفت شاشة MBC مصر، عن البوستر الرسمي لمسلسل العتاولة 2 الذي يقوم ببطولته الفنانان أحمد السقا وطارق لطفي، وذلك لعرضه خلال موسم دراما رمضان 2025 بعد نجاح الجزء الأول.

 

مسلسل العتاولة 2 في رمضان 2025 

وظهر في البوستر كل من الفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفي أبو سريع والفنانة زينة وفيفي عبده بالإضافة إلي نسرين أمين وباسم سمرة.

 

 وكان المخرج أحمد خالد موسى قد صور عددًا من المشاهد الخارجية من الجزء الثاني لمسلسل العتاولة بكورنيش مدينة الإسكندرية، واستغرق التصوير أكثر من خمس ساعات، باستخدام عدد من السيارات ومعدات التصوير الضخمة، كما استعان المخرج ببعض الحافلات الخاصة بنادي الاتحاد السكندري.

 

أحداث مسلسل العتاولة 2

وتدور أحداث مسلسل العتاولة 2  في مدينة الإسكندرية، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار، وهو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

 

يذكر أن مسلسل «العتاولة» بطولة النجوم أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مي كساب، أحمد كشك، هدى الإتربي، نهى عابدين، ميمي جمال، زينب العبد، منة تيسير، مصطفى أبو سريع، مريم الجندي، مؤمن نور، محمد التاجي، ثراء جبيل، يسرا الجديدي، وآخرين، من تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى. 


 

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أبطال مسلسل العتاولة أزمة العتاولة أحداث مسلسل العتاولة 2

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