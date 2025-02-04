انتصار تتألق بأكثر من وجه في رمضان 2025

تشارك الفنانة انتصار في موسم رمضان 2025 في أكثر من عمل مختلف، ومن المتوقع أنها ستلفت الأنظار هذا العام كما فعلت في رمضان الماضي.

فبعد نجاحها الكبير في مسلسلات “أشغال شقة”، “المعلم”، و”أعلى نسبة مشاهدة” في رمضان 2024، تعود انتصار هذا العام بثلاث شخصيات متنوعة تجمع بين القوة والدراما والكوميديا.

حيث تشارك انتصار في مسلسل قهوة المحطة والذي تظهر من خلاله في شخصية سيدة صعيدية محجبة وتبدو على ملامحها الحزن.

كما تشارك انتصار في مسلسل 80 باكو مع هدى المفتي وعدد من النجوم وأشهر على البوستر وهي تحمل في يدها مبخرة.

وفي مسلسل إش إش يكشف بوسترها فيه أنها ستؤدي شخصية سيدة بسيطة من منطقة شعبية.

ويتوقع الكثيرون أن انتصار بأدائها المميز وتنوع أدوارها، تؤكد أنها “الجوكر” الحقيقي لدراما رمضان، وستكون حديث الجمهور كما فعلت في الموسم السابق.

أبطال مسلسل إش إش

مسلسل إش إش يشارك في بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى، وإخراج محمد سامي.

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