الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسلسلات رمضان 2025، شاهد تطرح بوستر مسلسل 80 باكو

هدى المفتي، فيتو
هدى المفتي، فيتو

مسلسل 80  باكو، طرحت منصة “شاهد” البوستر الرسمي لمسلسل “80 باكو”، الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان 2025.

وأرفق الحساب الرسمي للمنصة عبر انستجرام هذا التعليق مع البوستر: “جوازة بوسي واقفة على 80 ألف جنيه.. يا ترى هتجمعهم ازاي؟.. انتظروا مسلسل 80 باكو يعرض مجانا وحصريا على شاهد”.

وتصدرت هدى المفتي البوستر وحولها نجوم آخرين وظهرت في هيئة فتاة ترتدي “طرحة” على شعرها وتقف انتصار وراءها وهي تحمل البخور.

تفاصيل مسلسل 80 باكو 

 ومسلسل 80 باكو سيكون ضمن الأعمال التي ستنافس في ماراثون رمضان الدرامي 2025، وهو من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، ومن تأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخرًا وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.

ومسلسل 80 باكو هو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، حيث أنه سيتكون من 15 حلقة، وستدور أحداثه حول مجموعة من الأبطال الذين يجتمعون في مكان عمل واحد ويخوضون مغامرة لجمع مبلغ مالي.

 

مسلسل موعد مع الماضي

 ويعتبر مسلسل موعد مع الماضي أحدث أعمال هدى المفتي، ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).  

ومسلسل موعد مع الماضي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من ٨ حلقات، وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هدى المفتي مسلسل 80 باكو موعد مع الماضي ٨٠ باكو مسلسل ٨٠ باكو
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الأول 2025 بالدقهلية

حزمة اجتماعية جديدة، هل يتم إعلان زيادة المرتبات والمعاشات قبل رمضان؟

فيتو تنشر نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات لعام 2025

مدير لجنة المسابقات بالرابطة يحسم قانونية مشاركة الساعي في مباراة الأهلي ومودرن سبورت

قبل عرضها علي السيسي، اجتماع حكومي رفيع المستوى لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

رغم الهزيمة بخماسية من آرسنال، جوارديولا يشيد بأداء عمر مرموش

مدبولي: إجراءات جديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين قريبًا

وفاة الدكتور سامي عبد العزيز العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة

منوعات

المزيد

تقرير: النساء نصف المجتمع "سكانيا فقط" في الولايات المتحدة

تطوير نوع جديد من البلاستيك صديق للبيئة

تسجيل براءة اختراع لتصميم طائرة هجين في روسيا

مقطع مرعب، لحظة انفجار بركان في أندونيسيا يثير المخاوف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد

سعر السكر في الأسواق اليوم الأحد 2 فبراير 2025

المزيد
ads

انفوجراف

حرب الهدايا التذكارية.. حماس تمنح الأسرى خريطة فلسطين والاحتلال يرد بأساور للأسرى بالعبرية والعربية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 3 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

هل ترفع الأعمال فى شهر شعبان فقط؟، وكيل وزارة الأوقاف يجيب (فيديو)

لماذا حرّم الله الخمر في الدنيا وأحله في الجنة؟، أمين الفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية