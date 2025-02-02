ثنائيات فنية ناجحة تتعاون مجددًا في دراما رمضان 2025

تشهد مسلسلات رمضان 2025، تعاونا جديدا ومميزا بين ثنائيات فنية ناجحة خلال السنوات الماضية.

إيمي سمير غانم وحسن الرداد في "عقبال عندكم"

وتعود الفنانة إيمى سمر غانم والفنان حسن الرداد للشاشة مرة أخرى بعد غياب دام سنوات من خلال مسلسل "عقبال عندكم"، وكان قد تعاونا في أكثر من عمل من قبل منهم مسلسل “عزمي وأشجان”، ومسلسل “حق ميت”، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية.

أبطال مسلسل “عقبال عندكم”

ويشارك في بطولة مسلسل عقبال عندكم، عدد كبير من الفنانين من بينهم حسن الرداد، إيمي سمير غانم، سليمان عيد، علاء مرسي، محمد ثروت، عارفة عبدالرسول، ريهام الشنواني، وآخرين، ومن تأليف أحمد سعد والي، وعلاء حسن، وإخراج علاء إسماعيل، وإنتاج أحمد السبكي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي في "وتقابل حبيب"

جددت الفنانة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي التعاون من خلال مسلسل “وتقابل حبيب”، وذلك بعد تعاونهما في مسلسل و"نحب تاني ليه" في رمضان 2020.

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد سليم، وكريم فهمى، وإيمان السيد، وصلاح عبد الله، ومحمود ياسين جينيور، ونيكول سابا، أنوشكا، وحنان سليمان، ورشوان توفيق وبدرية طلبة، والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج محمد الخبيري، وإنتاج شركة سينرجي.

مصطفى شعبان وسهر الصايغ في "حكيم باشا"

وينتظر الجمهور ثنائية أخرى تجمع الممثل مصطفى شعبان والممثلة سهر الصايغ من خلال مسلسل "حكيم باشا"، ويجسد مصطفى شعبان دور شخصية صعيدية حيث ستكون أول مرة يلعب فيها هذا الدور.

ويشارك في المسلسل إلى جانب شعبان وسهر الصايغ، كل من دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد فؤاد سليم، سلوى خطاب، منذر ريحانة، وآخرين. وهو من تأليف محمد الشواف، اخراج أحمد خالد أمين، وانتاج سينرجي.

ويعد هذا التعاون الثالث بين مصطفى شعبان وسهر الصايغ وذلك بعد مسلسل "المعلم" في رمضان 2024 و"بابا المجال" في رمضان 2023.

وتعد ثنائية الفنانة دينا الشربيني والفنان شريف سلامة من أهم وأبرز الثنائيات الناجحة في المواسم الرمضانية، إذ حقق مسلسلهما “كامل العدد” بجزئيه أصداء واسعة، ما دفعهما لتكرار التعاون وتقديم جزء ثالث من العمل.

ياسر جلال وياسمين رئيس في “جودر 2”

ومن ضمن مسلسلات الأجزاء التي ستعرض في رمضان 2025 على شاشات المتحدة مسلسل “جودر 2”، وهو التعاون الثاني بين الفنان ياسر جلال، والفنانة ياسمين رئيس بعد الجزء الأول الذي عرض العام الماضي، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.