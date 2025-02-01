كل ما تريد معرفته عن مسلسل الغاوي لأحمد مكي في مسلسلات رمضان 2025

يواصل الفنان أحمد مكي وأسرة مسلسله الجديد “الغاوي” تصوير عددًا من المشاهد الخارجية للعمل بمنطقة دوران شبرا، ويستمر التصوير لما يقرب من يومين، وتعود بعدها أسرة العمل لديكور الحارة الشعبية بمدينة الإنتاج الإعلامي.



وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن بوستر مسلسل "الغاوي" المقرر عرضه على شاشاتها خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل الغاوي للفنان أحمد مكي في رمضان 2025

مسلسل "الغاوي" من بطولة أحمد مكي وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير وأحمد كمال ومحمد لطفي وتامر شلتوت وكزبرة وولاء الشريف وعبير فاروق ويارا المليجي.

"الغاوي" من تأليف محمود زهران وطارق الكاشف واخراج ماندو العدل ويتكون من 15 حلقة.

وخلال أحداث العمل يظهر الفنان أحمد مكي في رحلة صعود من بلطجى إلى رجل له قيمة في المجتمع الذي يعيش فيه، ليصبح من أهم رجال الأعمال خلال تلك الفترة، وتساعده على هذه الأمور عائشة بنت أحمد التي تلعب شخصية حبيبته.

وتشهد أحداث مسلسل الغاوي الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، إنقاذ عائشة بن أحمد من الخطف، بعد خطفها على يد أحد البلطجية.

يذكر أن أحمد مكي قدم طوال السنوات الماضية، مسلسل “الكبير أوي”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وأصبح علامة مميزة فى الدراما المصرية الكوميدية، يرتبط به العديد من الجمهور فى جميع أنحاء الوطن العربي وتعاد حلقاته بانتظام، حيث تم تقديم 8 أجزاء، وكان سببًا فى اكتشاف وشهرة عديد من نجوم الكوميديا. لا سيما أن مكى ليس من الفنانين الذين يستأثرون لأنفسهم بالكاميرا على حساب زملائه، ويحرص دائمًا على منح الفرصة لهم، وربما يرجع ذلك لكونه مخرجًا فى الأساس.

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