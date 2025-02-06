الخميس 06 فبراير 2025
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نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع لجنة سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين

اجتماع المنطقة الصناعية
اجتماع المنطقة الصناعية بالدقهلية، فيتو

ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب قطع الأراضي التي تم إلغاء تخصيصها من قبل الهيئة العامة للتنمية الصناعية لعدم جدية المستثمرين المخصصة لهم. 

نائب محافظ الدقهلية يترأس اجتماع اللجنة المختصة باتخاذ إجراءات سحب قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين

وقد نظمت الاجتماع الإدارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية بإشراف ومتابعة عصام حجاج مدير عام الإدارة.

 

المعاينة الفورية على الطبيعة لقطع الأراضي الصادر بشأنها قرار إلغاء التخصيص من هيئة التنمية الصناعية

ووجه "العدل" بضرورة المعاينة الفورية علي الطبيعة لقطع الأراضي الصادر بشأنها قرار إلغاء التخصيص من هيئة التنمية الصناعية وذلك ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لطرحها على منصة الصناعة الرقمية لراغبي الاستثمار الصناعي مشيرا بأنه سيتم إعداد تقرير بهذا الشأن خلال أسبوعين تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية.

لدفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة

وأكد "نائب محافظ الدقهلية " أن هناك توجيهات محددة من قبل  محافظ الدقهلية لجميع  المسئولين عن الاستثمار بالمحافظة لتقديم الدعم والرعاية والكاملة للاستثمار والمستثمرين لدفع عجلة الإنتاج بمصانع المنطقة الصناعية بجمصة مشيرا إلى المتابعة الشخصية المستمرة من قبل  المحافظ لإجراءات تقديم الدعم للاستثمار والمستثمرين بالمناطق الصناعية والعمل الجاد من قبل جميع الأجهزة التنفيذية لتذليل العقبات أمام الاستثمار والمستثمرين بمحافظة الدقهلية وتوفير فرص العمل لابناء الدقهلية من خلال المشروعات الاستثمارية والانتاجية التي يتم تنفيذها بالمناطق الصناعية. 

تفعيل الاجراءات المتخذة بشأن التصدي للتلوث الصناعي


ومن ناحية أخرى، أكد "العدل"خلال الاجتماع ضرورة تفعيل الإجراءات المتخذة بشأن التصدي للتلوث الصناعي تمشيا مع اتجاه الدولة وجهودها المتواصلة للنهوض بقطاع الصناعة.

اهمية تعزيز وجود غرفة تحكم مركزي لربط جميع المصانع

أكد "العدل" أهمية تعزيز وجود غرفة تحكم مركزي لربط جميع المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة وربطها علي المحافظة لمتابعة كافة أعمال وأنشطة المنطقة.


حضر الاجتماع المهندس طارق عبد المعطي وكيل وزارة الإسكان وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية والعميد محمود حمدي مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والحسيني البغدادي مدير الادارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والمهندس محمد جلال مدير الادارة العامة للأملاك وعلاء الدين زيان مدير الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فرع الدقهلية والمهندس محمد علي السيد عن إقليم الدلتا بالهيئة العامة للتنمية الصناعية والاستاذ محمد جعفر عضو الشئون القانونية للمنطقة الصناعية ومحمد الصاوي حسابات المستثمرين بالمنطقة الصناعية والسيد عوض مدير الاستثمار بالمحافظة ومروه ابراهيم وكيل ادارة الاستثمار.

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وذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين  في عام الصناعة، وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

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