النواب يحيل بيان وزير التموين إلى اللجنة الاقتصادية لمناقشته

قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالة بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي ألقاه أمام الجلسة العامة اليوم، إلى لجنة الشئون الاقتصادية لدراسته.

ودعا رئيس النواب، اللجنة الاقتصادية إلى سرعة مناقشة البيان، ودعوة وزير التموين، فضلا عن إتاحة مشاركة أي نائب من خارج اللجنة للمشاركة في المناقشات.

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: عقدنا العزم على التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم النقدي المشروط وهو المعروض على الحوار الوطني ومجلس النواب.

تطوير منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه

وأشار إلى أن وزارة التموين تسعى من أجل تطوير منظومة الدعم للفئات الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أنه تم استعراض التخوفات والشكاوى المتكررة في الفترة الماضية، وتم تضمينه في برنامج الحكومة.

التنسيق مع كافة الجهات لضبط منظومة الدعم

وأعلن وزير التموين، أنه تم التنسيبق مع كافة الجهات المعنية من أجل ضبط منظومة الدعم، وتحقيق التحول الرقمي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الميكنة الكاملة.

استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد

وأشار إلى أن وزارة التموين نجحت في استخدام كارت المنظومات الحكومية الموحد من أجل متطلبات تقنية الحفاظ على أمن المعلومات، وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.

جهود ضبط الأسواق ومواجهة انفلات الأسعار

وكشف وزير التموين، أنه تم تحرير 406 ألف محضر مخالفات منذ بداية 2024، فضلا عن ضبط 19 ألف طن من السلع مجهولة المصدر أو ناتجة عن إعادة تدوير.

وأكد الوزير إصدار 43 قرار بإعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات التابعة لوزارة التموين، فضلا عن حركة تنقلات بين القيادات، وإعفاء من بلغوا سن المعاش.

وقال: مستمرون على العمل الجامد والتعاون الجاد مع مجلس النواب، في مواجهة التحديات التي تحقق رؤية القيادة السياسية في تلبية احتياجات شعبنا العظيم من آمال وطموحات.

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن هناك جهود مبذولة فى مجال ضمان تحقيق الأمن الغذائى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، تلك الجهود التى تستهدف التغلب على التحديات العالمية التى أصبحت واقعا ملموسا، وانعكست على سلاسل الإمداد.