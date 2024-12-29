محافظ الدقهلية: التنمية الصناعية على رأس أولويات الدولة

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن سياسة الدولة حاليا تقوم في الأساس علي التنمية الصناعية، متابعا، أن الدولة تسعى لتنفيذ ذلك بالفعل، لاسيما وأن الصناعة هى السبيل لتقليل الاستيراد وزيادة الناتج المحلي.

المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، وبحضور محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد بشأن أسباب تأخير إنشاء المنطقة الصناعية لمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، لاسيما وأنه سبق وتم تخصيص مساحة لها علي شط بحيرة المنزلة، فضلًا عن وجود أراضي بديلة أخري مثل أحواض الترسيب بالبحيرة علي ترعة السلام.

السلبيات والابحابيات للمناطق الصناعية الحالية



وأوضح المحافظ أن موضوع طلب الإحاطة يستحق النظر ودراسته.

واستعرض المحافظ، خلال كلمته، السلبيات والابحابيات للمناطق الصناعية الحالية، من أرض الواقع، مشيرا إلي أن المنطقة الصناعية بجمصة، تعد أهم مشكلة تواجهها هى الصرف الصناعى نظرا لعدم التزام بعض المستثمرين بإنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى.

وأشار إلي أن منطقة جمصة قريبة من محافظات دمياط وبورسعيد واسكندرية، وتم زيادة مساحتها ب ٢٢٠ فدان.

وبشأن بحيرة المنزلة، قال المحافظ نستهدف الحفاظ عليها لتكون بيئة صالحة للتوسع السمكى، ونسعى لتنفيذ منفذ ترفيهى بها للأهالي، بالإضافة إلى استثمارات وأسواق خضار وفاكهة.

وتابع، أيضا لدينا منطقة صناعية بالعصافرة علي مساحة ٦٠ فدان علي مرحلتين، نسعى لاستكمال مرحلتها الثانية علي ٣٠ فدان.



أهمية التوسع الصناعى في هذا الوقت

ومن جانبه قال شحاته أبو زيد وكيل لجنة الصناعة، أن اللجنة تدعم طلب النائب، وان دائما هناك حلول للمشكلات.

وأشار إلي أهمية التوسع الصناعى في هذا الوقت.



وقال النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، أن حديث المحافظ عن وجود دراسات وتخوفات علي الصحة العامة والإضرار بالبحيرة، أمر هام، يؤخذ في الاعتبار، إلا أن من الممكن تنفيذ مشروعات صغيرة لخدمة الصناعات في بحيرة المنزلة بما لايضر البيئة.

وأضاف، أن حال تحقيق ذلك، سيتم توفير فرص عمل وتصدير منتجات مصرية للخارج، مثلما نجحت الصين بالمشروعات الصغيرة وسلسلة إنتاج متكاملة.

وأوصت اللجنة في نهاية المناقشات، بتسهيل إنشاء مشروعات صغيرة بمركز المنزلة، ودراسة الاستفادة من المرحلة الثانية من المنطقة الصناعية بالعصافرة.

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