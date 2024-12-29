محافظ الدقهلية: إزالة التعديات على رافد جمصة وتمهيد مدخل دميانة (صور)

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اليوم طريق رافد جمصة والمنطقة اللوجستية ومركز ومدينة بلقاس للوقوف على مستوى الخدمات فيها وتوفيرها ورفع الكفاءة في مختلف المجالات تلبية لاحتياجات المواطنين.

إزالة التعديات على رافد جمصة

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة الحفاظ على الأرض الزراعية حول طريق رافد جمصة وإزالة أي تعديات على الفور ومتابعة يومية لمنع أية محاولات لتغيير طبيعة الأرض الزراعية، وكلف وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع مركز ومدينة طلخا وبلقاس والجهات المعنية باستمرار المرور على الرافد لمنع أي محاولات من شأنها تغيير استخدام الأراضي الزراعية وتحويلها إلى أنشطة تجارية، وإزالة أية مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.

تمهيد الطريق المؤدي إلى الكاتدرائية بدميانه

وتفقد محافظ الدقهلية كاتدرائية دميانة والطريق المؤدي إلى الكاتدرائية، وكلف رئيس مركز ومدينة بلقاس برفع مستوى النظافة، وتمهيد مدخل دميانة ومحيط الكاتدرائية والشوارع المحيطة بها والمؤدية إليها وزيادة عدد علامات ولافتات الطريق، وتحسين ورفع كفاءة مستوى الإنارة بالطريق تيسيرًا لحركة السيارات والمواطنين في الوصول إلى وجهتهم دون عناء.

مراجعة مستوى النظافة يوميا بطريق رافد جمصه والمنطقة اللوجستية

كما كلف محافظ الدقهلية رئيس مركز ومدينة بلقاس بالتنسيق مع المخلفات الصلبة بمراجعة مستوى النظافة يوميًّا بطريق رافد جمصة والمنطقة اللوجستية ورفع أي مخلفات بلدية أو نواتج هدم ورصدها أولا بأول باعتبارها أحد المظاهر التي تشجع على تحويل الأرض الزراعية إلى تجارية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه كل محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية.

لجنة للمرور والمتابعة للأعمال الجارية بالمنطقة اللوجستية

وكلف محافظ الدقهلية لجنة للمرور والمتابعة للأعمال الجارية بـ المنطقة اللوجستية بطريق رافد جمصه التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين وذلك للوقوف على سير العمل، وأكد أن الهدف من اللجنة هو المتابعة المستمرة لتذليل أية عقبات أو معوقات تواجه التنفيذ أو تعطل سير العمل والمعاونة في تيسير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

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