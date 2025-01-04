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تشمل مشروعات خدمية وتجارية وفندقية، تفاصيل 17 فرصة استثمارية في جمصة بالدقهلية

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

 أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أن المحافظة وفرت  17 فرصة استثمارية في مدينة جمصة والمنطقة الصناعية.

17 فرصة استثمارية في مدينة جمصة

 وأوضح محافظ الدقهلية أن الفرص في جمصة والمنطقة الصناعية، تشمل مشروعات خدمية وتجارية وتعليمية وصحية وفندقية تضم:
إقامة فندق 5 نجوم بمساحة 2919 مترا مربعا بمنطقة العاشر من رمضان.

إقامة 6 أسواق بتقسيم 15 مايو بمساحة 662 مترا مربعا.
مشروع إقامة مستشفى خاصة بمساحة 1950 مترا مربعا بمنطقة 15 مايو.
مشروع إقامة مدرسة خاصة بمساحة 3750 مترا مربعا، مشروع تعليمي لا يهدف للربح بمنطقة 15 مايو.
مشروع إقامة مول تجاري ومكاتب إدارية بمساحة 20 فدانا بمنطقة متميزة على بعد ١٠٠ متر من الطريق الدولي الساحلي.
مشروع إقامة فندق 5 نجوم بمساحة 2436 مترا مربعا بمنطقة الفردوس.

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فرص استثمارية في المنطقة الصناعية 

وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الصناعية في جمصة بها الفرص الجديدة المتاحة وتشمل:


أرض فضاء بمنطقة شجرة الدر بمساحة 10 أفدنة.
أرض فضاء بمنطقة ابن لقمان بمساحة 12 فدانا 
أرض فضاء بمنطقة غرب مشاية فلسطين 2.5 فدان.
أرض فضاء بمنطقة غرب إدارة الشاطئ بجوار الإسعاف بمساحة  فدان.
أرض فضاء أمام فندق آمون بمساحة فدان.
أرض فضاء بمنطقة ايزيس خلف اللجنة الرياضية 25 فدان.
أرض فضاء أمام مدرسة جمصة 5.5 فدان.
أرض فضاء بمنطقة العاشر  فدان.
أرض فضاء بمنطقة العاشر نصف فدان.

أرض فضاء بجوار مرور جمصه شمال الطريق الساحلي 8 أفدنة.

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