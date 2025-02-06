الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إيقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية.. اليوم

محافظ الدقهلية اللواء
محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، فيتو

يتوجه اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الساعة 6 مساء اليوم الخميس، لإيقاد الشعلة بميدان النصب التذكاري أمام مبنى ديوان عام المحافظة، ليأذن ببدء الاحتفالات بـ العيد القومي للدقهلية الذي يوافق يوم 8 فبراير من كل عام.

احتفالات الدقهلية بعيدها القومي

يأتي ذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

العيد القومي للدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام

يذكر أن ذكرى الاحتفال بالعيد القومي للدقهلية يوم 8 فبراير من كل عام، تأتي تكريما لذكرى انتصار أجدادنا فى هذا التاريخ عام 1250م على الحملة الأوربية بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا، حيث تصدى أبناء الدقهلية للحملة، وتمكنوا من أسر لويس التاسع ملك فرنسا، وإيداعه دار ابن لقمان بالمنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالات الدقهلية الاحتفالات بالعيد القومي لمحافظة اعضاء مجلسي النواب والشيوخ العيد القومي لمحافظة اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية

مواد متعلقة

البنك المركزي التونسي يقرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 8%

التصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه في حادث بحدائق القبة

انطلاق أكبر معرض لملابس البيت والحجاب غدا بمشاركة 350 مصنعا مصريا

انطلاق فعاليات نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في 3 وزارات
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

منوعات

المزيد

كانييه ويست يكشف عن إصابته بالتوحد

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية