الثلاثاء 04 فبراير 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعلن استشهاد 55 فلسطينيا واعتقال 180 آخرين في الضفة الغربية خلال يناير

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، استشهاد 55 فلسطينيا واعتقال نحو 380 آخرين في عمليات للجيش والشاباك والشرطة بالضفة الغربية المحتلة خلال شهر يناير الماضي.

 

جيش الاحتلال يعلن استمرار عدوانه بالضفة الغربية لأجل غير مسمى

 والأسبوع الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن عزمه مواصلة عدوانه على الضفة الغربية المحتلة إلى أجل غير مسمى.

وادعى  جيش الاحتلال: "لن نغادر حتى تفكيك البنية التحتية للإرهاب بالضفة وعملية السور الحديدي ليس لها زمن محدد" في ما يبدو إشارة إلى عزمه على مواصلة عدوانه حتى القضاء على المقاومة الفلسطينية بالضفة.

 

عملية السور الحديدي في الضفة الغربية 

 ويأتي ذلك بعد بدء سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في الضفة الغربية.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي على العملية العسكرية ضد الضفة الغربية اسم “ السور الحديدي ”، والتي بدأها نتنياهو لإرضاء وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من أجل البقاء في الحكومة.

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الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الضفة الغربية عملية السور الحديدي فلسطين

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