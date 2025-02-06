الخميس 06 فبراير 2025
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خبير روسي: يمكن للطبيعة خلق هياكل مماثلة لمربع المريخ

المريخ، فيتو
المريخ، فيتو

 أعلن عالم الفلك الروسي سيرجي بيتروف أن الهيكل المربع الغامض الذي اكتشف على سطح المريخ هو نتيجة لتأثيرات الغلاف الجوي وعمليات التجوية.

 

تأثيرات الغلاف الجوي وعمليات التجوية

 وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، يقول الخبير في معرض تعليقه على الصور التي نشرتها وكالة ناسا عن أشكال مربعة على سطح الكوكب الأحمر: "ليست هذه أول بنية مربعة تكتشف على سطح المريخ فقد سبق اكتشاف عشرات مماثلة، وأعلن عنها في وسائل الإعلام في حينها. وبعد دراستها بدقة وبالتفصيل وجد لكل منها تفسير طبيعي. واتضح أن الطبيعة هي النحات الأكثر موهبة، وهناك عدد كبير من الهياكل على الأرض التي لا تبدو طبيعية أيضا، مثل عين الصحراء - وهو هيكل يشبه مقلعا من صنع الإنسان، أو مطرقة ثور في يوتا، ورأس الملكة في تايوان. هذه خاصية الكواكب التي لها غلاف جوي، مثل الأرض والمريخ لأن غالبية هذه الهياكل هي نتيجة لتأثير الغلاف الجوي وعمليات التجوية".

 

ووفقا له، يعثر العلماء بصورة منتظمة منذ نهاية القرن التاسع عشر على هياكل غير عادية على سطح المريخ. كانت أولها "قنوات المريخ" التي اكتشفها في عام 1877 عالم الفلك الإيطالي الشهير جيوفاني سكياباريلي على شكل هياكل خطية من خلال تلسكوب. خلق هذا الاكتشاف حينها ضجة كبيرة، ولكن لم يؤكد العلماء أنها قنوات اصطناعية.

 

هبوط المركبات الفضائية على سطح المريخ

 ويقول: "بدأت أول المركبات الفضائية تهبط على سطح المريخ قبل 25 عاما، وباشرت بإرسال أعداد هائلة من الصور إلى الأرض. وقد اكتشفت في هذه الصور هياكل على شكل وجوه وقلوب وأبواب وأشكال أخرى، ولا يوجد أي ضرر في اعتقاد الناس أن مثل هذه الهياكل اصطناعية لأن هذه الصور تثير الاهتمام، وبالتالي تعمل على نشر العلم".

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المريخ الغلاف الجوي وكالة ناسا ناسا الطبيعة المركبات الفضائية

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