الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

ضبط تاجر وورشة تصنيع أسلحة نارية في الشروق والعجوزة

حبس
حبس

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة مديريتى أمن (القاهرة- الجيزة) والأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط ورشة تصنيع أسلحة فى الشروق، وتاجر بالعجوزة بحوزته أسلحة وذخائر قبل بيعها.

 ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية فى الشروق وتاجر بالعجوزة بحوزة أسلحة وذخائر قبل بيعهم 
 ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية فى الشروق وتاجر بالعجوزة بحوزة أسلحة وذخائر قبل بيعهم 


 فى دائرة مديرية أمن القاهرة؛ تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

سقوط تاجر أسلحة بالعجوزة  

وعُثر بحوزة المتهم على (2 بندقية خرطوش  10 طبنجات – 3 خزائن وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).
 

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وفى  الجيزة؛ تم ضبط (تاجر "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)؛ بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وعُثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش عدد من الطلقات – مبالغ مالية عملات "محلية " من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الاتجار فى الأسلحة الاتجار فى الأسلحة النارية النيابة العامة أمن الجيزة بدائرة قسم شرطة العجوزة

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