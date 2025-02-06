ضبط تاجر وورشة تصنيع أسلحة نارية في الشروق والعجوزة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بمشاركة مديريتى أمن (القاهرة- الجيزة) والأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط ورشة تصنيع أسلحة فى الشروق، وتاجر بالعجوزة بحوزته أسلحة وذخائر قبل بيعها.

ضبط ورشة تصنيع أسلحة نارية فى الشروق وتاجر بالعجوزة بحوزة أسلحة وذخائر قبل بيعهم



فى دائرة مديرية أمن القاهرة؛ تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق) بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية وإدارة ورشة بمسكنه لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية "بدون ترخيص".

سقوط تاجر أسلحة بالعجوزة

وعُثر بحوزة المتهم على (2 بندقية خرطوش 10 طبنجات – 3 خزائن وعدد من الطلقات مختلفة الاعيرة - مجموعة من أجزاء وقطع غيار وأدوات التعديل والإصلاح– مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" من متحصلات نشاطه الإجرامى).



وفى الجيزة؛ تم ضبط (تاجر "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة)؛ بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص" وعُثر بحوزته على (3 بنادق خرطوش عدد من الطلقات – مبالغ مالية عملات "محلية " من متحصلات نشاطه الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.