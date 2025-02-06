الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 13 طن دقيق مهرب قبل بيعها في السوق السوداء

ضبط 13 طن دقيق مهرب
ضبط 13 طن دقيق مهرب خلال حملات تموينية

 واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية، ضُبط خلالها 13 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

تحرير 1085 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحكام الرقابة على الأسواق أجهزة وزارة الداخلية استمرار ازيد من السعر الادارة العامة لشرطة التموين والتجا الإدارة العامة لشرطة التموين الاعلان عن الأسعار البيع بأزيد من السعر المقرر

مواد متعلقة

تحرير 1085 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 43 سيارة ودراجة نارية متروكة

حالة الطرق اليوم، انتظام حركة السيارات بشوارع ومحاور القاهرة والجيزة

مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في تصادم سيارتين بمركز طما بسوهاج

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اشتعال النيران بسيارة على أحد الطرق السريعة

الداخلية تكشف ملابسات فيديو محاولة شخص اقتحام شقة سيدة بحدائق الأهرام

الداخلية تكشف حقيقة فيديو خطف الأطفال في القليوبية

الداخلية تنفي صحة فيديو متداول عن ضبط شخص بالإسكندرية دون وجه حق

القبض على شخصين بتهمة غسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية

البيت الأبيض ينشر قائمة نفقات الوكالة الأمريكية للتنمية بعد وصفها بالسخيفة، أبرزها مصر

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة (مستند)

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

بعد قليل، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية بالاسم ورقم الجلوس

محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 74.71%

منوعات

المزيد

كانييه ويست يكشف عن إصابته بالتوحد

روسيا تبدأ إنتاج محركات الصواريخ أنجارا الفضائية

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الخميس 5-2-2025 في الأسواق

4582 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 6-2-2025

أسعار الزيت اليوم الخميس 6-2-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 6 فبراير 2025 في البنوك

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته برسالة للتخلص من الطاقة السلبية

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية