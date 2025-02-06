الخميس 06 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

شهر يناير الأعلى
شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

قال باحثون من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن يناير الماضي كان "شهر يناير" الأعلى حرارة على الإطلاق، ليتواصل بذلك تسجيل سلسلة من درجات الحرارة المتطرفة.

وأضافت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ، التابعة للاتحاد الأوروبي، في نشرتها الشهرية أن شهر يناير واصل سلسلة من درجات الحرارة الاستثنائية، إذ شهد 18 من آخر 19 شهرا متوسط درجة حرارة عالمية تزيد بأكثر من 1.5 درجة مئوية عن ما قبل الثورة الصناعية.

وبلغ متوسط درجة الحرارة العالمية في يناير أعلى 1.75 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وكان علماء قالوا في يناير الماضي إن عام 2024 كان أول عام كامل تتجاوز فيه درجات الحرارة العالمية عتبة 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

وأكدت خدمة كوبرنيكوس هذا الأمر، وأشارت إلى أن تغير المناخ يدفع درجة حرارة الكوكب إلى مستويات لم يشهدها البشر من قبل في العصور الحديثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احثون من الاتحاد الأوروبي شهر يناير الأعلى حرارة خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ الثورة الصناعية درجة الحرارة العالمية درجة حرارة الكوكب
ads

الأكثر قراءة

قتلت أمي، تفاصيل مقتل سيدة على يد ابنتها بالإسكندرية، وشهود عيان يكشفون ما حدث

اليوم، محافظ الشرقية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

نتائج تهديد ترامب، أمريكا تعلن رسميا عبور سفنها قناة بنما دون رسوم

محدش ياخد عزائي ولا يحضر دفنتي غير ابني وأخويا، وصية مثيرة لـ شقيق ياسمين عبد العزيز

درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

رياح مثيرة للأتربة وانخفاض درجات الحرارة، تحذير عاجل من طقس اليوم الخميس

مسؤولون إسرائيليون: حماس لديها "ورقة قوية" قد تبطل خطة ترامب

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، الفراولة ترتفع لـ 35 جنيها وانخفاض جديد للجوافة

منوعات

المزيد

شهر يناير الأعلى حرارة على الإطلاق في العالم

لكل لون معنى، سر رابطات العنق المفخخة في لقاءات الشرع الرسمية (صور)

القهوة المغشوشة تغزو أكبر منتج بن في العالم واتحاد محمصي البرازيل يسعى لفتوى قانونية

بينهم رجل أعمال منتجاته تغزو العالم، مصرع 3 أشخاص في تحطم مروحية بإيطاليا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-2-2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر الأرز بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 5/2/2025

كم يبلغ سعر السكر اليوم الأربعاء 5-2-2025 بالأسواق؟

المزيد

انفوجراف

إنجازات وبطولات في مشوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 6 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية