فورين بوليسي تكشف مفاجأة عن خطة ترامب: المستوطنون لا يدعمونها وحماس لن تنتقل إلى سيناء

حذرت مجلة أمريكية، اليوم، من خطورة طرح ترامب الاستيلاء على غزة، واصفة خطة الرئيس بالجنون المطلق.

مقال بمجلة فورين بوليسى يصف تصريحات ترامب بالجنون

وقال الكاتب ستيفن كوك، زميل معهد "إيني إنريكو ماتي" لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية، إن أحد الامتيازات الخاصة التي يتمتع بها رئيس الولايات المتحدة هو أخذ الناس كلامه على محمل الجد مهما كان سخيفا.

وتابع، هذا ينطبق أيضا على اقتراح الرئيس دونالد ترامب، بأن تسهل واشنطن التطهير العرقي لقطاع غزة، ثم تتملكه بعد إنجاز هذه المهمة، إن الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين يحتاج إلى أفكار جديدة، وغزة على وجه الخصوص تمثل مجموعة من المشكلات الصعبة للغاية، ولكن اقتراح ترامب ليس مجرد إفلاس أخلاقي بل هو جنون محض.

لا أحد في الشرق الأوسط يؤيد خطة ترامب للسيطرة على غزة

واستطرد في مقاله بمجلة "فورين بوليسي" قائلا: يصر ترامب على أن زعماء العالم، وحتى أولئك داخل الشرق الأوسط، يدعمون مثل هذه الخطة. من؟ أصدر السعوديون بيانا بعد فترة وجيزة من ظهور ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكدان فيه دعمهما لحل الدولتين.

وترفض مصر والأردن بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهم، حتى مع خطر وقف المساعدات الأمريكية.

لافتا إلى أن المستوطنين الإسرائيليين لن يدعموا هذه الخطة، فهم وفق ما يريدون في مذهبهم الديني القومي إعادة استيطان غزة، وعدم السماح للمطورين الأمريكان ببناء فنادق راقية هناك، ومع ذلك، يصر ترامب على أن "الناس" يدعمون خطته.

غزة، فيتو

وتابع ساخرا، ربما كان يتحدث في مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع أصدقاء من منتجعه الخاص"مار إيه لاغو"، والخطر هنا هو أنه ردا على عاصفة الانتقادات المستحقة، يشعر ترامب بالحاجة إلى إثبات خطأ الجميع وجعل التطهير العرقي والاستعمار الجديد سياسة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

حركة حماس مسلحة جيدًا ومتماسكة ولم تنهار

وأضاف، لا شك أن القوات المسلحة الأمريكية يمكن أن تسيطر على قطاع غزة، على الرغم من أن ذلك سيأتي بالتأكيد على حساب أرواح أمريكية، وعلى الرغم من القتال العنيف لإسرائيل في القطاع، ظلت حركة حماس مسلحة جيدًا ومتماسكة ولم تنهار.

وتابع متسائلا، هل يتوقع ترامب أن يذهب مقاتلو القسام الجناح العسكري لحركة حماس، بهدوء إلى شبه جزيرة سيناء المصرية؟ يستنتج ترامب أنه بعد شهور عديدة من البؤس، سيغادر المدنيون الفلسطينيون قطاع غزة طواعية للعيش في أماكن جديدة جميلة من خياله، قد يبدو هذا معقولًا بالنسبة للمبتدئين.

مضيفا، لقد سوت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة أجزاء كبيرة منه بالأرض، وبقايا الحرب موجودة في كل مكان، لكن ترامب ومن يقدم له المشورة يفشلون في فهم أن ما يسميه الفلسطينيون النكبة “التهجير” الذي جعل العديد من الفلسطينيين في غزة لاجئين في المقام الأول.

وختم، لن يتم تهجير الفلسطينيين ببساطة مرة أخرى، إن قطاع غزة، بغض النظر عن مدى صعوبة الحياة فيه، يظل بالنسبة لهم موطئ قدم في وطنهم وتذكيرًا صارخًا بالظلم التاريخي الذي يمثل الوجه الآخر لمؤسسة إسرائيل. قد ينكر ترامب هذا الواقع، ولكن إذا كان يريد نقل السكان الفلسطينيين، فسوف يتعين عليه إصدار أمر للجيش الأمريكي بالقيام بذلك بالقوة، وهو أمر نأمل أن يرفض الضباط الأمريكيون الامتثال له على أساس أنه غير قانوني وجريمة ضد الإنسانية.

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