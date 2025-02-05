الخميس 06 فبراير 2025
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خارج الحدود

أمريكا تتراجع عن تصريحات ترامب بشأن الاستيلاء على غزة

مارك روبير وترامب،
مارك روبير وترامب، فيتو

أعلن وزير الخارجية الأمريكى ماركو روبيو، مساء الأربعاء، أن اقتراح الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة يقضي بخروج الفلسطينيين من القطاع "مؤقتًا"، حتى تجري إعادة إعماره.

 

وزير الخارجية الأمريكي يصحح تصريحات ترامب عن غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكية للصحفيين خلال زيارة إلى جواتيمالا، إن اقتراح ترامب حول غزة "لم يكن معاديًا، كان على ما أعتقد خطوة سخية جدًّا، كان عرضًا لإعادة الإعمار وتولي الإشراف على إعادة الإعمار".

 

وأضاف ماركو رويبير، أن ترامب عرض "استعدادًا للتدخل، لإزالة الركام وتنظيف المكان من كل الدمار على الأرض، تنظيفه من كل الذخائر التي لم تنفجر".

 

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

وتابع، أنه "في هذه الأثناء، لن يكون بإمكان السكان العيش هناك فيما فرق تدخل وتزيل الحطام".

 

الخارجية الأمريكية تزعم سعى ترامب لإعادة إعمار غزة

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أن ترامب يريد دعم "إعادة إعمار المنازل والمتاجر وما شابه، بحيث يتمكن الناس من العودة للعيش هناك".

 

وطرح ترامب خطة بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة، وتعيد توطين سكانه الفلسطينيين خارجه بشكل دائم، وفقًا لتقرير "سكاي نيوز".

 

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بالبيت الأبيض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي ابتسم عدة مرات بينما كان الرئيس الأمريكي يشرح خطة لبناء مستوطنات جديدة للفلسطينيين خارج قطاع غزة، وأن تتولى الولايات المتحدة "الملكية" لإعادة تطوير الأراضي التي مزقتها الحرب وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

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وزير الخارجية الأمريكي ترامب غزة اقتراح ترامب حول غزة إعادة إعمار ماركو روبيو

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