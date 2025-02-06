الخميس 06 فبراير 2025
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حوادث

السيطرة على حريق مخزن مازوت في بدر

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق مصنع مازوت في بدر، فيتو

سيطرت الحماية المدنية على حريق شب في مخزن مازوت داخل مصنع طوب بنطاق مفارق التحرير بمركز بدر، دون وقوع أى إصابات بشرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بنشوب حريق داخل مصنع طوب بنطاق مركز بدر.


وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية وعدد من سيارات الإطفاء لإخماد الحريق والسيطرة عليه.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مخزن مازوت بمصنع طوب، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات بشرية، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق أعمالها للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

4 سيارات إطفاء تنجح في إخماد حريق مركب صيد بالإسكندرية

وعلى جانب آخر تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع في مركب صيد تحت الإنشاء، بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في أحد مراكب الصيد تحت الإنشاء بورشة تصنيع مراكب في منطقة رأس التين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الحماية المدنية مخزن مازوت بمركز بدر الأجهزة الأمنية

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