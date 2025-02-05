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4 سيارات إطفاء تنجح في إخماد حريق مركب صيد بالإسكندرية

حريق مركب صيد بالإسكندرية
حريق مركب صيد بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع في مركب صيد تحت الإنشاء، بمنطقة بحري التابعة لحي الجمرك، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لإجراء التحقيقات.

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وكانت مديرية أمن الإسكندرية قد تلقت إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق في أحد مراكب الصيد تحت الإنشاء بورشة تصنيع مراكب في منطقة رأس التين، دون حدوث إصابات أو خسائر في الأرواح.

 

 

على الفور، انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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الحماية المدنية بمحافظة الاسكندرية لحي الجمرك بحرى

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