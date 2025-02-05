الأربعاء 05 فبراير 2025
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة في النهضة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

أمرت نيابة السلام بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة شقة سكنية نشب بها حريق في منطقة النهضة بدائرة قسم السلام دون وقوع أى إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

حريق شقة سكنية بالسلام 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة السلام وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة  بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.


تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة قسم شرطة السلام النيابة العامة

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