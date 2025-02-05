مصرع وإصابة 34 طفلا جراء حريق مدرسة في نيجيريا

لقي ما لا يقل عن 17 طفلا مصرعهم وأصيب 17 آخرون بجروح خطيرة في حريق دمر مهجع في شمال غرب نيجيريا، بحسب ما ذكرت الشرطة والسلطات المحلية الأربعاء.

مصرع وإصابة 34 شخص جراء حريق مدرسة في نيجيريا

وأعلن يزيد أبو بكر المتحدث باسم شرطة زامفارا لوكالة فرانس برس أن الحادثة وقعت فجر اليوم الأربعاء في مدرسة إسلامية غير رسمية في مدينة كورا نامودا بولاية زامفارا.

وقال أبو بكر "تدخّل رجالنا فقاموا بإجلاء 17 جثة من المدرسة بالإضافة إلى 17 مصابا بحروق خطيرة".

وأضاف: "لم يتم بعد تحديد سبب الحريق لكن التحقيقات جارية".

من جهته، قال حاكم الولاية لاوان دار إنه "شعر بحزن عميق لاندلاع ووصفه بأنه حادث مؤسف جدا"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال علي أبو بكر خليفة مدير المدرسة إن حوالي 100 تلميذ تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عاما كانوا في المهجع عندما اندلع الحريق حوالي منتصف الليل.

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