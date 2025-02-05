الأربعاء 05 فبراير 2025
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إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم غدا الخميس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالفيوم غدا الخميس، فيتو

قال الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أن لجنة النظام والمراقبة، لامتحانات  الشهادة الإعدادية انتهت من أعمال مراجعة الجمع وجزئيات التصحيح وطبع النسخة الخطية من نتيجة الشهادة الإعدادية، وتجهيزها لاعتمادها من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، غدًا الخميس.

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، أنه يتم بث النتيجة على موقع المديرية فور اعتمادها من محافظ الفيوم، وفي نفس الوقت يتم إرسال نسخة خطية مصحوبة بأسطوانة مدمجة إلى المدارس الإعدادية حتى يتمكن الطالب وولي الأمر من الحصول على النتيجة بتفاصيل الدرجات في أسرع وقت ممكن.

أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

 وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم هذا العام 75804 طلاب وطالبات، يؤدون الامتحانات  أمام 270 لجنة امتحانات على مستوى المحافظة.

 

تعليمات بداية الفصل الدراسي الثاني

ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، مديري المدارس بتعليمات الاستعدادات  لبدء الفصل الدراسى الثانى 2025/2024.

ولفت إلى أن مدير المدرسة مسؤول مسئولية تامة عن إدارة العملية التعليمية داخل المدرسة، وضرورة تجهيز جدول الحصص وتوزيعه على أعضاء هيئة التدريس، والالتزام بمواعيد العمل في الحضور والانصراف، وتواجد مسئول أمن البوابة مع دفتر الأمن الخاص بالمدرسة طوال اليوم، وغلق باب المدرسة من بداية اليوم الدراسى، وحتى انصراف الطلاب.

 

التزام بتكليفات العمل داخل المدارس

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، علي أن يلتزم مدير المدرسة باستكمال دفتر التكليفات لجميع العاملين بالمدرسة، ومتابعة الإشراف اليومي للمدرسة، والتأكد من وجود قوائم الفصول، وتسليم إقرار سد العجز فى جميع المواد الدراسية، وفى حالة وجود عجز فى أى تخصص يتم إبلاغ موجه المادة والإدارة التعليمية.

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 كما شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، على التزام  أعضاء هيئة التدريس بخطة توزيع المناهج الدراسية وفق التعليمات الواردة.

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