جامعة الفيوم تطلق قافلة طبية تنموية لأهالي"بريشة" في يوسف الصديق

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعةالفيوم، أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، نظم قافلة شاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب وكلية طب الأسنان ومديرية الصحة ووحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، اليوم الأربعاء، بالوحدة الصحية بقرية بريشة مركز يوسف الصديق.

دور الجامعة في تنمية المجتمع

وقال الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الشاملة لجامعة الفيوم، تجسد دور الجامعة ورسالة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في تقديم خدمة المجتمع المحلي وتقديم الخدمات الطبية المتنوعة والتوعية اللازمة تجاه القضايا المجتمعية.

خدمات القافلة الطبية

واضاف نائب رئيس جامعة الفيوم ، أن القافلة الطبية شملت تخصصات الباطنة، الأطفال، النسا، الجلدية والأسنان والعظام، وقد تم توقيع الكشف الطبي على 904 حالة منها 228 حالة باطنة، 197حالة أطفال، 78حالة نسا، و123 حالة عظام،67 حالة أسنان، 211 حالة جلدية، وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات بالمجان.

مشاركات وحدة المرأة الآمنة خلال القافلة

وشاركت وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب، بالتوعية خلال خلال القافلة الشاملة للتعريف بدور الوحدة في المستشفي الجامعي ودورها في توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة لقضايا لعنف ضد المرأة، وتقديم دعم الخط الأول، بما في ذلك الإسعافات الأولية النفسية والاستجابة الطبية والعلاج الطبي العاجل والتوثيق بصورة سرية، كما قام الفريق بتوعية أهل القرية باشكال العنف ضد المرأة، وتم مناقشة مظاهر العنف في الريف المصري وتأثير العنف اللفظي على تربية الابناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأضراره وأضرار الختان والتوعية بمدي تأثير العنف ضد المرأة على المرأة والأسرة والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات اللاتي تم توعيتهن 50 فتاة وسيدة.

وأكد نائب رئيس الجامعة، أن جامعة الفيوم مستمرة في تنظيم القوافل الطبية والتمريضية والتوعوية والبيطرية خلال عام 2025 بعدد من القرى بمراكز محافظة الفيوم.

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