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دين ودنيا

ما هي عين السلسبيل في الجنة؟، محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

عين السلسبيل، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة الإنسان، وصف عين السلسبيل في الجنة، موضحا لمن خصص الله تعالى هذه العين.

سورة الإنسان الآية 18

قال تعالى: «عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًا».

عينا فيها تسمى سلسبيلا - الآية 18 سورة الإنسان
سورة الإنسان الآية 18

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 من سورة الإنسان

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: السلسبيل وصف قيل مشتق من السلاسة بمعنى السهولة واللين، يقال: ماء سلسل، أي: عذب سائغ للشاربين، ومعنى تُسَمَّى على هذا الرأى. أى: توصف بالسلاسة والعذوبة. وقيل: السلسبيل: اسم لهذه العين، لقوله- تعالى- تُسَمَّى.


ما هي عين السلسبيل في الجنة؟

وتابع الشيخ طنطاوي: أي أن هؤلاء الأبرار- بجانب كل ما تقدم من نعم- يسقون في الجنة من كأس مليئة بـالخمر، وهذه الخمر التي يشربونها ممزوجة بالزنجبيل، فتزداد لذة على لذتها. ويسقون- أيضا- من عين فيها- أي: في الجنة- تسمى سلسبيلا، وذلك لسلاسة مائها ولذته وعذوبته، وسهولة نزوله إلى الحلق.

اسماء عيون الجنة – المرسال
عين السلسبيل _ تعبيرية


وأضاف طنطاوي: قال صاحب الكشاف: سَلْسَبِيلًا سميت بذلك- لسلاسة انحدارها في الحلق، وسهولة مساغها. يعنى أنها في طعم الزنجبيل، وليس فيها لذعة، ولكن فيها نقيض اللذع وهو السلاسة، فقال: شراب سلسل وسلسال وسلسبيل، وقد زيدت الباء في التركيب حتى صارت الكلمة خماسية. ودلت على غاية السلاسة.

 

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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