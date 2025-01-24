كيف وصف الله شدة اشتعال نار جهنم؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أوضح الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المرسلات، كيف وصف الله تعالى شدة اشتعال نار جهنم، مبينا اختلاف العلماء في تحديد معنى كلمة القصر في الآية الكريمة رقم 32.



سورة المرسلات الآية 32

قال تعالى: «إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ».

سورة المرسلات الآية 32



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 32 من سورة المرسلات

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: والشرر: واحدة شررَه، وهى القطعة التي تتطاير من النار لشدة اشتعالها، والقصر: البناء العالي المرتفع. وقيل: هو الغليظ من الشجر. أو هو قطع من الخشب، يجمعها الجامعون للاستدفاء بها من البرد. وقوله: جِمالَتٌ جمع جمل- كحجارة وحجر.



وصف الله تعالى لشرر جهنم

وتابع الشيخ طنطاوي: قال الآلوسى: «جمالة» بكسر الجيم- كما قرأ به حمزة والكسائي وحفص وهو جمع جمل. والتاء لتأنيث الجمع. يقال: جمل وجمال وجمالة.. والتنوين للتكثير، وقرأ الجمهور جمالات- بكسر الجيم مع الألف والتاء- جمع جمال، فيكون جمع الجمع.

نار جهنم - تعبيرية



واختتم طنطاوي: والمعنى: إنها- أي: جهنم- ترمى المكذبين بالحق، الذين هم وقودها، بشرر متطاير منها لشدة اشتعالها، كل واحدة من هذا الشرر كأنها البناء المرتفع في عظمها وارتفاعها.

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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