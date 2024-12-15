سورة «الإنسان» وهي من السور المكية الخالصة، في قول ابن عباس ومقاتل والكلبي، وقال الجمهور: مدنية. وقيل: فيها مكي، من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إلى آخر السورة، وعدد آيات سورة الإنسان إحدى وثلاثون آية بلا خلاف، وسورة الإنسان نزلت بعد سورة الرحمن،ويقع ترتيب سورة الإنسان في القرآن بعد سورة القيامة، والتي تشترك معها في استخدام أسلوبي الترغيب والترهيب، وقد جاءت سورة الإنسان لبيان ما كان للشرائع السماوية من أثر في إعلاء شأن الإنسان، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة الإنسان وفضلها وسبب نزول بعض آياتها





أسماء سورة " الإنسان" وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

أقوال العلماء في أسماء سورة " الإنسان"

قال أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي: (سورة {هل أتى}، ويقال لها: سورة الإنسان). [زاد المسير:8/427]

قال علم الدين علي بن محمد السخاوي: ({هل أتى}، وتسمى سورة الإنسان) [جمال القراء:1/38]

قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: (قد تقدم في صحيح مسلم، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة " الم تنزيل " السجدة، و" هل أتى على الإنسان"). [تفسير القرآن العظيم: 8/285]

قال إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي: (وقال عبد الله بن وهب: أخبرنا ابن زيد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة: {هل أتى على الإنسان حين من الدهر} وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود، فلما بلغ صفة الجنان، زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخرج نفس صاحبكم - أو قال: أخيكم- الشوق إلى الجنة". مرسل غريب). [تفسير القرآن العظيم:8/285]

قال محمد الطاهر بن عاشور: (سميت في زمن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «سورة {هل أتى على الإنسان}». روى البخاري في باب القراءة في الفجر من «صحيحه» عن أبي هريرة قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ب «ألم السجدة» و{هل أتى على الإنسان} [الإنسان: 1]. واقتصر صاحب «الإتقان» على تسمية هذه السورة «سورة الإنسان» عند ذكر السور المكية والمدنية، ولم يذكرها في عداد السور التي لها أكثر من اسم.

وتسمى «سورة الدهر» في كثير من المصاحف.

وقال الخفاجي تسمى «سورة الأمشاج»، لوقوع لفظ الأمشاج فيها ولم يقع في غيرها من القرآن.

وذكر الطبرسي: أنها تسمى «سورة الأبرار»، لأن فيها ذكر نعيم الأبرار وذكرهم بهذا اللفظ ولم أره لغيره، فهذه خمسة أسماء لهذه السورة). [التحرير والتنوير:29/369-370]

سبب نزول سورة الإنسان

ذكر ابن وهب قال: وحدثنا ابن زيد قال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليقرأ: هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود كان يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له عمر بن الخطاب: لا تثقل على النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: " دعه يا بن الخطاب " قال: فنزلت عليه هذه السورة وهو عنده، فلما قرأها عليه وبلغ صفة الجنان زفر زفرة فخرجت نفسه. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أخرج نفس صاحبكم - أو أخيكم - الشوق إلى الجنة وروي عن ابن عمر بخلاف هذا اللفظ .

وقال القشيري : إن هذه السورة نزلت في علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. والمقصود من السورة عام. وهكذا القول في كل ما يقال إنه نزل بسبب كذا وكذا.

وقال السيوطي في لباب النقول: وأخرج ابن المنذر عن ابن جرير في قوله: وَأَسِيرًا {الإنسان: 8 } قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأسر أهل الإسلام، ولكنها نزلت في أسارى أهل الشرك وكانوا يأسرونهم في العذاب، فنزلت فيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاح إليهم.

وأخرج ابن المنذر عن عكرمة قال: دخل عمر بن الخطاب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو راقد على حصير من جريد وقد أثر في جنبه فبكى عمر، فقال له: ما يبكيك؟ قال: ذكرت كسرى وملكه وهرمز وملكه وصاحب الحبشة وملكه وأنت رسول الله صلى الله عليك وسلم على حصير من جريد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن لهم الدنيا ولنا الآخرة، فأنزل الله: وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا {الإنسان: 20}

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة أنه بلغه أن أبا جهل قال: لئن رأيت محمدا يصلي لأطأن عنقه فأنزل الله: وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آَثِمًا أَوْ كَفُورًا {الإنسان: 24}.

فضائل سورة الإنسان

1- أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

2- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الليل.

3- كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها في صلاة الصبح يوم الجمعة في الركعة الثانية يديم ذلك.

عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة بـ.... وفي الثانية هل أتى.

موضوعات سورة الإنسان

1- تذكيرُ الإنسانِ بنِعَمِ اللهِ تعالى عليه؛ حيث خلَقَه سُبحانه مِن نُطفةٍ أَمْشاجٍ، وجعَلَه سميعًا بصيرًا، وهداه السَّبيلَ.

2- ذِكرُ ما أعَدَّ اللهُ تعالى مِن النَّعيمِ لِمَن أطاعه واتَّقاه.

3- إنذارُ الكافِرينَ بسُوءِ العاقِبةِ.

4- إثباتُ أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ اللهِ تعالى.

5- ذِكرُ المِنَّةِ على الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بإنزالِ القُرآنِ عليه، وأمْرُه بالصَّبرِ وذِكرِ اللهِ تعالى، والسُّجودِ له وتسبيحِه.

6- بيانُ أنَّ مَشيئةَ اللهِ تعالى فوقَ كُلِّ مَشيئةٍ.

أسماء سورة " الإنسان" وفضلها وسبب نزول بعض آياتها

مقاصد سورة الإنسان

ومن مقاصدها البارزة: تذكير الإنسان بنعم الله-تبارك وتعالى- عليه، حيث خلقه- سبحانه - من نطفة أمشاج، وجعله سميعا بصيرا، وهداه السبيل، وحيث أعد له ما أعد من النعيم الدائم العظيم.. متى أطاعه واتقاه.

كما أن من مقاصدها: إنذار الكافرين بسوء العاقبة إذا ما استمروا على كفرهم.وإثبات أن هذا القرآن من عند الله-تبارك وتعالى- وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته بالصبر والإكثار من ذكر الله-تبارك وتعالى- بكرة وأصيلا، وبيان أن حكمته -تبارك وتعالى- قد اقتضت أنه: يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذابًا أَلِيمًا.

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