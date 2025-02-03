الإثنين 03 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

معنى مبثوثة، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الغاشية، أوصاف الجنة، موضحا معنى مبثوثة في الآية الكريمة.


سورة الغاشية الآية 16

قال تعالى: «وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ».

وزرابي مبثوثة. [ الغاشية: 16]
سورة الغاشية الآية 16

تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ والزرابي جمع زربية- بتثليث الزاى- وهي البساط الواسع الفاخر، أو ما يشبهه من الأشياء الثمينة التي تتخذ للجلوس عليها، والمبثوثة: أي: المنتشرة على الأرض، من البث بمعنى النشر، كما في قوله- تعالى-: وَبَثَّ فِيها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ.


معنى مبثوثة

وأكمل الشيخ طنطاوي: أي: وفيها بسط فاخرة جميلة، مبسوطة في كل مكان، ومتفرقة في كل مجلس. فأنت ترى أن الله- تعالى- قد وصف الجنة التي أعدها- سبحانه- لعباده المتقين، بعدد من الصفات الكريمة المتنوعة، وصفها بأنها عالية في ذاتها، وبأنها خالية من الكلام الساقط، وبأن مياهها لا تنقطع، وبأن أثاثها في غاية الفخامة، حيث اجتمع فيها كل ما هو مريح ولذيذ.

فى ذكرى ميلادة.. كل ماتريد معرفته عن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى | تقارير | الأرض
الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

 

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

معنى مسغبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة البلد

غنائم غزوة خيبر، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 20 بسورة الفتح

ما هو جزاء السرقة في شريعة إخوة يوسف؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

معنى صعودا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 17 من سورة المدثر

ماذا قال الجن عندما سمعوا القرآن؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما هو جزاء حفظ الفروج، وحالات الاستثناء؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ما معنى كلمة شريعة وأصلها؟ محمد سيد طنطاوي يرد

رجال مدحهم الله وأثنى عليهم، محمد سيد طنطاوي يبين من هم؟

كيف غرس لقمان خشية الله في ابنه؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما هي الصافنات الجياد، وعلاقتها بالنبي سليمان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى معنى مبثوثة سورة الغاشية الجنة تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ طنطاوي

مواد متعلقة

معنى مسغبة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 14 من سورة البلد

«علم الإنسان ما لم يعلم»، محمد سيد طنطاوي يوضح فضل نعمة العلم

ما معنى الرجع، وعلاقته بالملائكة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

تشريف وتكريم أهل الجنة، تفسير محمد سيد طنطاوي للآية 16 بسورة الأحقاف
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات، موعد إعلان وإقرار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

إثيوبيا تغلق مفيض سد النهضة ومعظم التوربينات متوقفة، والخبراء يكشفون السر

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

أقرب صفقة محلية للأهلي قبل إغلاق الميركاتو الشتوي

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في 10 محافظات

أول تعليق من كانييه ويست على ظهور زوجته عارية في حفل جرامي

الملاذ الآمن، ارتفاع أسعار سبائك الذهب اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية لعام 2025 في هذا الموعد

منوعات

المزيد

طفل يبلغ الشرطة عن حيازة والده لمواد مخدرة بسبب توبيخه على الواجبات المدرسية

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

بتهمة تقديم محتوى هابط، محكمة عراقية تقضي بحبس تيكتوكر شهير

من هي المتسببة في كارثة تصادم الطائرتين بمطار ريجان؟ (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية (آخر تحديث )

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 3 فبراير 2025

31 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 2/2/2025

أسعار النحاس اليوم الأحد 2 فبراير بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أهم جوائز حفل جرامي الـ 67 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مبثوثة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 16 من سورة الغاشية

تفسير حلم ركوب الفيل في المنام وعلاقته بالتغلب على الصعوبات

«فسوف تعلمون من يأتيه العذاب»، الشعراوي يوضح ثقة سيدنا نوح في الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية