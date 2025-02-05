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حوادث

سكب عليه ماء نار، تجديد حبس المتهم بقتل والده بأبو النمرس

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس عاطل قتل والده بإلقاء ماء نار عليه في مشاجرة نشبت بينهما بأبو النمرس ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات.

 

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة وسكب ماء نار على والده في مشاجرة نشبت بينهما.

 

وكشفت التحقيقات أن عاطل قتل والده  بسبب قيام الضحية بتوبيخ المتهم لكونه بدون عمل ومطالبته بالبحث عن عمل له.

 

القبض على المتهم بالجيزة 

 

تلقى المقدم مصطفي المهدي رئيس مباحث مركز شرطة أبو النمرس بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص متوفى داخل منزله بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

 

 وبالفحص تبين العثور على جثة "عاشور" 55 سنة، به آثار حروق متفرقة بالجسد نتيجة اعتداء بمية نار، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

 

 

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