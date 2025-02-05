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خارج الحدود

بن غفير يدعو نتنياهو لتنفيذ خطة ترامب بشأن غزة فورا

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

زعم  وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهمة، زاعما أن الحل الوحيد لقطاع غزة هو تشجيع الهجرة.

بن غفير يدعو نتنياهو لتنفيذ خطة ترامب 

كما دعا بن غفير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى دعم الخطة والبدء بتنفيذها فورا.

وفي السياق ذاته أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ما يبدو خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة، قائلا إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون خاليا من حركة حماس.

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وأكد في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأربعاء، أن بلاده "مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى".

إلا أنه أضاف أن واشنطن تسعى لتحقيق السلام الدائم للجميع في المنطقة.

"إنهاء حماس"

كما شدد على وجوب إنهاء حكم حماس في غزة.

واقترح ترامب أمس الثلاثاء سيطرة أمريكا على غزة، حيث قتل الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأشهر الستة عشر الماضية عشرات الآلاف بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير الفلسطينيين في القطاع بشكل دائم.

واستنكر الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان الفكرة.

ورفض زعماء فلسطينيون ومن العالم العربي بالفعل تعليقات ترامب السابقة بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن بينما ندد بها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي.

وقال روبيو على منصة إكس "يجب تحرير غزة من حماس. ومثلما أشار الرئيس أمس الثلاثاء، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى"، مضيفا "هدفنا وغايتنا تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس".

وفي حين طرح ترامب اقتراحات بشأن تهجير الفلسطينيين منذ 25 يناير الماضي، فإن البيانات الصادرة منذ ذلك الحين عن وزارة الخارجية على مواقعها الإلكترونية بعد المكالمات اللاحقة التي أجراها روبيو مع زعماء المنطقة لم تذكر صراحة اقتراح ترامب.

ولم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل عن اقتراحه أمس الثلاثاء. كما لم يوضح منشور روبيو المزيد.

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بن غفير نتنياهو ترامب غزة

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