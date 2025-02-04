إعلام أمريكي: ترامب يتعاطف مع الفلسطينيين ولا يثق بنتنياهو لهذا السبب

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يناقشان المرحلة الثانية من محادثات وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

وبحسب وكالة «رويترز»، عن المسؤول الأمريكي، فإن ترامب يعتقد أن إعادة إعمار قطاع غزة يستغرق 10 إلى 15 عاما، لافتا إلي أنه سيركز على إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان عدم قدرة حماس على الاستمرار في حكم قطاع غزة.

تقارير أمريكية تتحدث عن تعاطف ترامب مع الفلسطينيين

وفي سياق متصل، ذكر موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن نتنياهو يسعي خلال اللقاء إلى تجنب تذكير ترامب بالسبب الذي جعله يطور موقفًا سلبيًا للغاية تجاهه خلال فترة ولايته الأولى وعقب خروجه من البيت الأبيض حيث كان أول من هنأ بايدن بالفوز.

وقال مصدر مقرب من ترامب لموقع أكسيوس: "لقد مر الكثير من الوقت وتحسنت علاقاتهما، لكن ترامب لا يزال لا يحب نتنياهو، ولا يثق فيه ولديه تعاطف مع الفلسطينيين أكثر مما قد يتصور المرء".

أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيب ترامب

يشار إلي أن ترامب منح نتنياهو شرف أن يكون أول زعيم أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه وقبل الاجتماع عمل نتنياهو ومساعدوه على التحضير الكبير ورفعوا التوقعات حول ما يمكنهم إنجازه.

وقال نتنياهو قبل التوجه لواشنطن: "أعتقد أنه من خلال العمل الوثيق مع الرئيس ترامب، يمكننا إعادة رسم الشرق الأوسط بشكل أكبر وأفضل".

ومن المتوقع أن تكون القضية الرئيسية في الاجتماع بين ترامب ونتنياهو هي مستقبل صفقة أسرى غزة ووقف إطلاق النار وستكون لنتائج الاجتماع تأثير مباشر على المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة.

وبحسب التقرير، يريد نتنياهو إقناع ترامب بعدم إجباره على تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، ويأمل بدلًا من ذلك أن يحصل على مزيد من الوقت لتفكيك حماس، كما سيناقش ترامب ونتنياهو القضية النووية الإيرانية.

ويريد نتنياهو الحصول على تأكيدات من ترامب بأنه سيزوده بالأسلحة التي تحتاجها دولة الاحتلال لضرب المنشآت النووية الإيرانية بشكل مستقل إذا فشلت الدبلوماسية ومن المرجح أيضًا أن تطرح قضية التطبيع مع السعودية.

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